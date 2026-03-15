Ngao Thụy Bằng công khai ảnh cưới với Thẩm Vũ Khiết khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 15/03/2026 19:29

Màn tương tác cực ngọt giữa hai ngôi sao trẻ đang lên của làng giải trí Hoa ngữ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi dậy sóng những ngày qua. Việc Ngao Thụy Bằng công khai những khung hình cưới lãng mạn bên cạnh 'người tình màn ảnh' Thẩm Vũ Khiết đã tạo nên một cơn sốt truyền thông lớn, hứa hẹn một dự án phim ngôn tình đầy hứa hẹn cho khán giả trong thời gian tới.

Ngay từ những ngày đầu khởi động dự án, sự ăn ý giữa nam thần họ Ngao và mỹ nhân họ Thẩm đã là chủ đề nóng trên các diễn đàn. Không chỉ ghi điểm tuyệt đối nhờ diện mạo chuẩn 'xé truyện bước ra' , sự hòa hợp trong từng ánh mắt và cử chỉ của cặp đôi Bề Tôi Trung Thành đã thôi thúc khán giả nhiệt tình đẩy thuyền.

Phản ứng hóa học tự nhiên, không gượng ép của cả hai trên phim trường chính là chìa khóa tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng, khiến người xem tin rằng đây chính là bộ đôi sinh ra để dành cho nhau trên màn ảnh.

Việc tung ra bộ ảnh cưới tinh khôi không đơn thuần là chiêu bài quảng bá, mà còn là một phần nội dung cốt lõi của tác phẩm. Trong khung cảnh lễ đường sang trọng, nét lãng mạn mà cặp đôi Bề Tôi Trung Thành mang đến đã thực sự chạm vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ. Sự kiện này nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao trên các bảng xếp hạng tìm kiếm, chứng minh sức hút không hề nhỏ của những ngôi sao triển vọng thế hệ mới trong lòng công chúng yêu phim.

Trong tác phẩm Bất Nhị Chi Thần (Bề Tôi Trung Thành), Ngao Thụy Bằng hóa thân thành tổng tài Sầm Sâm lạnh lùng, mưu lược nhưng lại vô cùng ấm áp khi ở bên người thương. Đối trọng với anh là Quý Minh Thư do Thẩm Vũ Khiết thủ vai một thiên kim tiểu thư kiêu sa và đầy trí tuệ. Câu chuyện cưới trước yêu sau của cặp đôi Bề Tôi Trung Thành không chỉ dừng lại ở những tình tiết ngọt ngào mà còn khai thác sâu sắc những trắc trở, hiểu lầm để rồi dẫn lối đến một tình yêu chân thành và bền vững.

Với việc phim chính thức đóng máy vào đầu tháng 3/2026, cộng đồng mạng đang đếm ngược từng ngày để được chứng kiến màn thể hiện của thần tượng trên nền tảng iQIYI. Sự chỉn chu trong khâu tạo hình từ trang phục đến bối cảnh đã nhận về vô vàn lời khen có cánh. Nhiều người tin rằng, sau dự án này, danh tiếng của cặp đôi Bề Tôi Trung Thành sẽ vươn lên một tầm cao mới, khẳng định vị thế của họ như những gương mặt tiêu biểu nhất cho dòng phim ngôn tình hiện đại của điện ảnh Hoa ngữ.

Ngao Thụy Bằng chặn xe, phản ứng gay gắt với fan cuồng bám đuôi

Ngao Thụy Bằng chặn xe, phản ứng gay gắt với fan cuồng bám đuôi

Sự việc liên quan đến diễn viên trẻ Ngao Thụy Bằng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi đoạn video ghi lại cảnh anh dừng xe để đối chất với một người bị cho là fan cuồng bám theo.

