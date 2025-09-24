Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết tái hợp trong phim ngôn tình 'Bề tôi trung thành'

Việc Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết tiếp tục song hành nhận được nhiều bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Không ít khán giả nhận định màn tái hợp này là “đúng người, đúng thời điểm”, bởi cả hai đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, lại sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết sẽ chính thức hợp tác lần thứ hai trong phim "Bề tôi trung thành".

Trước đó, cặp đôi từng có màn kết hợp ăn ý trong bộ phim "Triều tuyết lục", tạo hiệu ứng tốt với khán giả trẻ và nhận nhiều phản hồi tích cực về khả năng diễn xuất. Việc tái ngộ trong một tác phẩm thuộc thể loại hoàn toàn khác khiến công chúng kỳ vọng sẽ mang đến những bất ngờ mới.

"Bề tôi trung thành" (tạm dịch, Hán Việt: Bất nhị chi thần), do iQIYI sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bất Chỉ Thị Khoả Thái. Bộ phim khai thác mô-típ “song cường” quen thuộc nhưng được xây dựng với nhiều nét hiện đại và kịch tính.

Nam chính Sầm Sâm là tổng tài đẹp trai, giàu có, tài năng nhưng mang trong mình quá khứ phức tạp khi từng bị bế nhầm lúc nhỏ. Bên ngoài lạnh lùng, trầm tính nhưng bên trong tinh quái, anh còn có tài nấu nướng hiếm có. Trong khi đó, nữ chính Quý Minh Thư là tiểu thư danh giá, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Dù có chút tính cách “công chúa”, cô vẫn toát lên sự ngọt ngào, quyến rũ, lương thiện và thẳng thắn.

Cả hai vốn là thanh mai trúc mã, sau này kết hôn vì lợi ích gia tộc. Cuộc hôn nhân ban đầu thiếu vắng tình cảm, chỉ là sự nuông chiều hờ hững từ phía Sầm Sâm. Sau ba năm xa cách vì công việc, Quý Minh Thư hiểu lầm chồng ngoại tình và quyết định ly hôn. Chính lúc này, Sầm Sâm nhận ra tình cảm thật sự của mình, bắt đầu hành trình chinh phục lại vợ.

Câu chuyện xoay quanh quá trình hai người từng bước hóa giải hiểu lầm, từ đối lập trở thành tri kỷ, khẳng định tình yêu sâu sắc và bền vững.

Điểm đặc biệt được tiết lộ là bộ phim sẽ kết hợp yếu tố chính kịch và tình cảm, khai thác sâu khía cạnh tâm lý nhân vật, thay vì chỉ tập trung vào tuyến tình yêu. Ê-kíp sản xuất cho biết, họ muốn xây dựng một tác phẩm cổ trang có chiều sâu, hướng đến khán giả yêu thích các bộ phim ngôn tình, tình cảm.

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng? Thời gian gần đây, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra: Liệu Vương Hạc Đệ - nam diễn viên được chú ý nhờ phim "Thương lan quyết" - có đang gặp nguy hiểm khi bị cả Đinh Vũ Hề và Ngao Thụy Bằng “kẹp” từ hai phía?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngao-thuy-bang-va-tham-vu-khiet-tai-hop-trong-phim-ngon-tinh-be-toi-trung-thanh-742743.html