Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 16/12/2025 11:51

Hà Siêu Liên đã xuất hiện cùng chồng - tài tử Đậu Kiêu sau ồn ào hôn nhân tan vỡ.

Vào ngày 15/12, sinh nhật Đậu Kiêu, người mẫu Hà Siêu Liên hóa trang ếch xanh, tạo bất ngờ để chúc mừng chồng. Đậu Kiêu hiện ở Hong Kong, Trung Quốc, nghỉ cuối năm bên vợ. Loạt ảnh mới về cặp sao nhận chú ý của nhiều khán giả vì từ khi kết hôn năm 2023, cả hai ít xuất hiện chung.

Hôn nhân Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu gây chú ý với khán giả hồi tháng 10, khi hàng loạt nguồn tin nói Siêu Liên "muốn bỏ chồng", "Đậu Kiêu trắng tay sau khi chi hết tài sản để cưới con gái nhà giàu", "Hà Siêu Liên ép Đậu Kiêu ký hợp đồng tiền hôn nhân".

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt - Ảnh 1Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt - Ảnh 2

Hôm 23/10, trên trang cá nhân, Đậu Kiêu nói vốn không muốn phản hồi những tin đồn xoay quanh gia đình nhưng không ngờ sự việc ngày càng vô lý. Anh kêu gọi khán giả không chia sẻ lại những bài viết sai sự thật. Sau đó, đại diện công ty quản lý Đậu Kiêu cho biết đã hoàn tất thu thập chứng cứ, kiện những người tung tin mang tính bôi nhọ diễn viên.

 

Người mẫu Hà Siêu Liên chia sẻ lại bài viết của chồng, cho biết hôn nhân ổn định: "Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, chúng tôi hiểu sự tò mò của các bạn nhưng chúng tôi luôn nghĩ không cần chứng minh tình cảm với người ngoài. Hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn".

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt - Ảnh 3

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Thiểm Tây (Trung Quốc). Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là nam diễn viên người Hoa mang quốc tịch Canada.

Đầu năm 2010, khi còn là sinh viên năm hai, anh tham gia một buổi tuyển chọn diễn viên của công ty phim và được giới thiệu với đạo diễn đình đám Trương Nghệ Mưu. Cùng năm đó, Đậu Kiêu có cơ hội đóng vai nam chính Tôn Kiến Tân trong phim đầu tay “Chuyện tình cây táo gai”, chính thức bước chân vào làng giải trí.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của “vua sòng bạc” Hà Hồng Sân và vợ thứ ba Trần Uyển Trân. Cô có chị gái là Hà Siêu Vân và em trai sinh đôi Hà Du Khải.

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Bắt gặp Đậu Kiêu và con gái vua sòng bạc đi du lịch cùng nhau sau tin ly hôn

Mối quan hệ Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên gây ồn ào làng giải trí Hoa ngữ một tuần qua, sau khi nhà sản xuất phim Trần Lam đăng video nội dung "con gái nhà giàu đang làm thủ tục ly hôn diễn viên, diễn viên này từng đổ hết tài sản để tổ chức hôn lễ với con gái nhà giàu".

