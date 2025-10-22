Đậu Kiêu từng bị chê nhạt nhẽo khi làm quen với Hà Siêu Liên?

Những ngày này, vợ chồng Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đang trở thành đề tài quan tâm bàn tán của cư dân mạng. Hai người đã không xuất hiện cùng nhau, chẳng tương tác trên mạng xã hội từ đầu năm 2025 đến giờ.

Mới đây, clip Đậu Kiêu bỏ mặc Hà Siêu Liên ở sân bay, lạnh lùng đi trước trong khi cô lẽo đẽo theo sau. Từ đó mà có tin đồn hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn, khi nào hoàn tất sẽ công bố với khán giả. Nếu như người trong cuộc vẫn giữ im lặng thì khán giả bắt đầu khui lại những gì Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên từng kể trước đây. Cô tiểu thư nhà siêu giàu đã nhận xét Đậu Kiêu tìm cách làm quen theo một cách rất cũ kỹ, nhàm chán.

Khi cùng tham dự một sự kiện năm 2019, Đậu Kiêu chủ động ra bắt chuyện với Hà Siêu Liên và nói rằng anh đã từng gặp cô. Khi ấy, Hà Siêu Liên tự nhủ rằng chiêu thả thính này cũ mèm, nhưng Đậu Kiêu đã đưa ra bức ảnh chụp chung của hai người trong quá khứ, khiến Hà Siêu Liên nhận ra cô đã hiểu lầm chàng trai này. Từ đó mà hai người quen nhau, hẹn hò rồi kết hôn.

Trước đó, Đậu Kiêu được cho xóa hết ảnh chụp cùng Hà Siêu Liên khỏi tài khoản Weibo và đổi profile từ "chồng của Hà Siêu Liên" thành "diễn viên trẻ trong ngành điện ảnh và truyền hình". Anh sống một mình trong khách sạn, tập trung quay phim.

Truyền thông Hong Kong đưa tin sự nghiệp của anh sa sút sau khi kết hôn, số lượng phim đóng trung bình 4 phim/năm giảm xuống còn một vai khách mời... Trong khi đó, Hà Siêu Liên tham dự nhiều sự kiện gia đình một mình và không xuất hiện chung khung hình với chồng từ đầu năm.

Một số tin đồn cho hay Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Trang web chính thức của Cơ quan đăng ký hộ tịch Macau cho thấy hai người đã đăng ký kết hôn vào ngày 18/4/2023 nhưng không có hồ sơ nào được ghi nhận tại Hong Kong hoặc hệ thống công cộng.

Trên mạng có tin đồn quá trình pháp lý không hoàn tất vì mẹ Hà Siêu Liên đã yêu cầu Đậu Kiêu ký "thỏa thuận tiền hôn nhân", trong đó có các điều khoản như phân chia tài sản và xét nghiệm khả năng sinh sản nhưng anh đã từ chối.

Hiện người trong cuộc không lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/au-kieu-tung-bi-che-nhat-nheo-khi-lam-quen-voi-ha-sieu-lien-744669.html