Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Trong lúc tham dự sự kiện, khi truyền thông muốn phỏng vấn, Hà Siêu Liên đã từ chối trả lời, có lẽ bởi cô hiểu báo chí chủ yếu quan tâm đến đời tư của mình. Kết thúc chương trình, người đẹp nhanh chóng rời khỏi địa điểm.

Vào tối 17/9, Hà Siêu Liên – người đẹp lâu ngày không xuất hiện trước công chúng – đã tham dự một buổi ra mắt thời trang. Cô diện bộ váy dạ hội lộng lẫy, dưới ánh đèn sân khấu càng tôn lên khí chất sang trọng và đầy thanh lịch. Tuy nhiên trên tay ái nữ của "vua sòng bài" quá cố Hà Hồng Sân không còn thấy đeo nhẫn cưới.

Con gái của “vua sòng bạc Macau” quá cố Hà Hồng Sân - Hà Siêu Liên - sinh năm 1991 tại Hong Kong, là ái nữ của Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Không chỉ được biết đến là tiểu thư danh giá trong giới thượng lưu Hong Kong - Macau, Hà Siêu Liên còn theo đuổi con đường riêng, từng làm việc trong lĩnh vực kế toán, tham gia quản lý doanh nghiệp, đồng thời tích cực hoạt động từ thiện.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Hà Siêu Liên cũng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Sau mối tình kéo dài với ca sĩ Đài Loan Ngô Khắc Quần, năm 2019 cô công khai hẹn hò với nam diễn viên Đậu Kiêu. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại Bali vào năm 2023. Với gia thế lẫy lừng, học vấn cao và sự nghiệp riêng đáng chú ý, Hà Siêu Liên được mệnh danh là một trong những “ái nữ xinh đẹp, tài giỏi” bậc nhất của gia tộc họ Hà.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, lớn lên tại Canada và sớm được đánh giá cao nhờ ngoại hình sáng cùng lối diễn tự nhiên. Anh vụt sáng khi tham gia Chuyện tình cây táo gai (2010) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Các vai diễn trong Thu chi bạch hoa, Sói trẻ và đặc biệt vai Yến Tuân trong Sở Kiều Truyện giúp anh khẳng định vị trí trong lòng khán giả.

Năm 2019, chuyện tình giữa Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên - ái nữ Tam Phòng nhà họ Hà - bị truyền thông phanh phui. Đến năm 2023, hôn lễ xa hoa tại Bali với chi phí ước tính 50 triệu HKD khiến nhiều người tin rằng cuộc sống của anh từ đây bước sang trang mới.

Thế nhưng thay vì bứt phá trong sự nghiệp, Đậu Kiêu lại bị bao phủ bởi những tin đồn liên quan đến cuộc hôn nhân hào môn.