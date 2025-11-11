Top 3 con giáp may mắn nhất 3 ngày giữa tuần (12, 13, 14 tháng 11), vượng khí đại cát, vạn sự hanh thông, tiền chất chật két, giàu sang nứt vách

3 ngày giữa tuần (12, 13, 14 tháng 11), Chính tài hỗ trợ, tuổi Thân làm gì cũng rất chắc chắn và nhanh nhẹn, thu tiền cũng rất nhanh, lỗ ít hơn lãi. Thần Tài đã ghé thăm bạn! Tuy nhiên, tài lộc không phải tự nhiên mà có, bạn phải tích cực vun đắp thì mới có thể gặp được Thần Tài.

Thủy Kim tương sinh, những bất bình mà bạn phải chịu đựng bên ngoài có thể được đối phương xoa dịu, và sự thấu hiểu và bao dung của anh/cô ấy sẽ khiến bạn vô cùng cảm động. Còn những người độc thân có cơ hội tìm được một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

3 ngày giữa tuần (12, 13, 14 tháng 11), sự nghiệp của tuổi Hợi có phần hơn người. Con giáp này có đạo đức, làm ăn trọng chữ tín và chữ đức nên hay được lộc bất ngờ. Tuy nhiên bản mệnh chưa có thành công lớn là do thiếu sự bứt phá.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền bạc cũng khởi sắc. Những người làm công ăn lương có một ngày nghỉ trọn vẹn, không còn lo chuyện tiền nong. Những người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư có thể nhận được khoản tiền lớn.

Con giáp tuổi Thìn

3 ngày giữa tuần (12, 13, 14 tháng 11), vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thìn khá suôn sẻ, không gặp phải trở ngại nào. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của mình thì sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên. Hơn nữa các mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa nên trăm sự đều hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc có phần kém sắc dù vận trình không đến nỗi tệ, nhưng vì tính chất công việc của bản mệnh là ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ. Vì thế nếu muốn cải thiện thu nhập thì tuổi Thìn nên nghĩ đến việc đầu tư, kinh doanh lĩnh vực khác, hoặc nghề tay trái.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!