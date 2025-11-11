Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 11/11/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), đường công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ có những bước thăng tiến quan trọng. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao mà con giáp này luôn sẵn sàng đánh đổi cả thời gian riêng tư để dành cho công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với bản mệnh làm việc hết mình chính là niềm vui.

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng được xem là ngày đẹp để tuổi Ngọ thúc đẩy tài lộc, kiếm thêm tiền, xúc tiến hợp đồng hay giới thiệu dự án mới với nhà đầu tư. Con giáp này hãy nhanh nhẹn và năng nổ, gặp ai cũng niềm nở và hết mình thì không lo không kiếm được món hời. Bản mệnh phải tự tin, mạnh mẽ và dám vượt khó vươn lên.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), Chính Quan soi tỏ con đường thăng tiến cho người tuổi Thân. Bạn biết mình cần phải làm gì và nói gì để được lòng lãnh đạo. Nhờ cách ứng xử khéo léo mà bạn dễ dàng được đối phương tin tưởng và dành cho nhiều cơ hội phát triển.

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tham gia thi cử, tuyển chọn cũng gặp nhiều may mắn, nhất là ai đi theo con đường hành chính. Bạn phát huy đúng phong độ và tự tin thể hiện vốn kiến thức, khiến các cấp lãnh đạo nhanh chóng tuyển chọn vào vòng trong.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), tuổi Sửu được Chính Ấn che chở nên vận trình khá suôn sẻ. Công việc có người nâng đỡ, chỉ bảo tận tình nên tạo dựng được vị trí vững chắc tại cơ quan. Ngoài ra cấp trên cũng tin tưởng và ưu ái giao thêm cho bạn nhiều trọng trách quan trọng khác.

Trong 2 ngày giữa tuần (thứ 4, thứ 5), 3 con giáp được Tam Hợp che chở, xua tan vận đen, Thần Tài dúi tiền vào túi, chắc chắn phát tài, tương lai tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên tận dụng cơ hội này để phát huy khả năng, năng lực lãnh đạo của bản thân. Hãy coi đây chính là cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp, mở ra những không gian phát triển trong tương lai không xa. Khi cần sự giúp đỡ, đừng ngần ngại mở lời với những người đồng nghiệp và cả cấp trên của bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

