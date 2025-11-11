Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 11/11/2025 05:15

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai, đang tạm giữ H.P.A. (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ án mạng xảy ra ở xã Phước Thái (Đồng Nai).

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 7/11, Công an xã Phước Thái (Đồng Nai) nhận được tin báo về vụ “xâm phạm nhân thân” tại ấp Long Phú, xã Phước Thái. Nạn nhân là anh P.T.T. (SN 1985, ngụ ấp 1B, xã Phước Thái) được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm giết người, lực lượng công an nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh nhân thân đối tượng nghi vấn, đồng thời báo cáo Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Cùng thời điểm, Trung tâm y tế phường Phú Mỹ (TPHCM) báo tin anh T. đã tử vong.

Bắt nghi phạm sát hại tình địch ở Đồng Nai, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Lực lượng công an bắt giữ nghi phạm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng CSHS phối hợp với Công an xã Phước Thái và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy xét.

Đến 0h5 ngày 8/11, tổ công tác đã bắt giữ H.P.A. (SN 1996, quê Cà Mau) tại một quán nước ven đường ở Quốc lộ 51 (thuộc phường Phú Mỹ, TPHCM) khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng công an thu giữ một dao bấm tự chế là hung khí gây án, cùng hai điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, H.P.A. khai nhận do mâu thuẫn ghen tuông nên đã dùng dao đâm vào đùi của anh T., khiến nạn nhân mất máu dẫn đến tử vong.

Lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông mất tích ngay trong ngày cưới

Ngày 10/11, một lãnh đạo UBND phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Đò Quan, bắc qua sông Đào, tự tử.

