Lực lượng chức năng đang được huy động tối đa để cứu hộ, cứu nạn vụ xe 29 chỗ chở đoàn từ thiện bị lật xe.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại Km35 Đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai (địa phận xã Bản Mù, tỉnh Yên Bái cũ). Tại hiện trường, chiếc xe lật ngửa và bẹp rúm, biến dạng. Thông tin ban đầu có ít nhất 8 người tử vong.

Địa điểm xảy ra tai nạn thuộc km35, đường tỉnh 174 (nối Quốc lộ 32), thuộc địa phận xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Xe ô tô khách BKS 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Hoạ Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn tự lật xe. Đoàn có khoảng 20 người.

Hiện PC01, PC08, PC07 và Công an xã , chính quyền xã Phình Hồ, Lào Cai đã có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn và xác minh vụ việc theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phình Hồ, hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, hiện lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở xe, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Được biết khu vực tai nạn là đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và bị lật ngửa đoạn chân dốc.

Hiện, toàn bộ lực lượng cán bộ xã, công an, quân sự và bà con nhân dân đang tập trung cứu nạn nhân. Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai và các đơn vị y tế cũng đã cử tối đa nhân lực và phương tiện đến hiện trường để ứng cứu

