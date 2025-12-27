Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trung (SN 1983; ngụ xã Lộc Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ bóp cổ 'người tình' đến chết trong nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Trung có mối quan hệ tình cảm với chị P.T.H. (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) và sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan công an làm việc với Trần Văn Trung - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng 18/12, giữa Trung và chị H. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhau. Bất ngờ Trung đã dùng hai tay bóp cổ khiến chị H. tử vong.

Gây án xong Trung đã đến Công an xã Giao Long đầu thú.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý Trung theo quy định pháp luật.

