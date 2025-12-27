Lời khai 'lạnh người' của gã đàn ông bóp cổ người tình tử vong

Đời sống 27/12/2025 05:30

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trung (SN 1983; ngụ xã Lộc Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 26/12, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trung (42 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ bóp cổ 'người tình' đến chết trong nhà nghỉ

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Trung có mối quan hệ tình cảm với chị P.T.H. (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) và sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Lời khai 'lạnh người' của gã đàn ông bóp cổ người tình tử vong - Ảnh 1
Cơ quan công an làm việc với Trần Văn Trung - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, rạng sáng 18/12, giữa Trung và chị H. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhau. Bất ngờ Trung đã dùng hai tay bóp cổ khiến chị H. tử vong.

Gây án xong Trung đã đến Công an xã Giao Long đầu thú.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý Trung theo quy định pháp luật.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Để thu lợi bất chính, các nghi can bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30 - 50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng.

Xem thêm
Từ khóa:   bóp cổ người tình tin moi Mâu thuẫn tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Những hành động "ngọt lịm" Trấn Thành dành cho Hari Won, xứng danh “chồng quốc dân”

Những hành động "ngọt lịm" Trấn Thành dành cho Hari Won, xứng danh “chồng quốc dân”

Hậu trường 41 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 28/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 28/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 27/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không nổi, Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Đúng hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 1/1/2026: Chênh lệch lớn giữa các khu vực

Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 1/1/2026: Chênh lệch lớn giữa các khu vực

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của gã đàn ông bóp cổ người tình tử vong

Lời khai 'lạnh người' của gã đàn ông bóp cổ người tình tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Bưởi được mệnh danh là 'kháng sinh tự nhiên' giúp hạ cholesterol và bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Sau hôm nay, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Cận cảnh giây phút nghẹt thở cứu nam thanh niên mắc kẹt dưới hố sâu 10m

Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Kịp thời giải cứu học sinh lớp 7 bị đuối nước ở Đà Nẵng

Xe đầu kéo mất thắng gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ may mắn thoát nạn

Xe đầu kéo mất thắng gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ may mắn thoát nạn

Nóng: Cá khoai bán tại nhiều chợ ở Hà Tĩnh bị phát hiện chứa formol

Nóng: Cá khoai bán tại nhiều chợ ở Hà Tĩnh bị phát hiện chứa formol

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM