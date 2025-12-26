NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Đời sống 26/12/2025 09:00

Để thu lợi bất chính, các nghi can bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30 - 50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 25/12, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Quốc Tế (37 tuổi), Lê Hồng Vân (51 tuổi), Phạm Thiện Đến (37 tuổi) và Phạm Tấn Phát (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả". 

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH năng lượng An Lộc Phát Miền Nam (do Trần Quốc Tế làm giám đốc), đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng, để tổ chức sang chiết gas trái phép.

Mặc dù không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an toàn kỹ thuật, nhóm trên vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm - nạp, tổ chức sang chiết khí gas từ xe bồn vào vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM - Ảnh 1
Các bị can bị khởi tố trong vụ án sản xuất, tiêu thụ gas giả quy mô lớn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Hoạt động phạm tội được tổ chức khép kín, phân công vai trò cụ thể từ khâu mua gas số lượng lớn, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng gas nhỏ lẻ.

Việc liên lạc, giao dịch của các bị can chủ yếu thông qua các ứng dụng nhắn tin, sử dụng chế độ tự xóa nội dung nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

 

Để thu lợi bất chính, các nghi can bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30 - 50%, lợi dụng tâm lý ham rẻ của một bộ phận đại lý và người tiêu dùng. 

Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không thực hiện tại kho mà tiến hành trực tiếp tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ, nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện trong quá trình vận chuyển.

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM - Ảnh 2
Nhóm người lợi dụng bình phong là công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí gas hóa lỏng, để che giấu hoạt động phạm tội - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan điều tra xác định, một số cửa hàng biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số gas nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm và điều kiện để hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín. Trong đó có cửa hàng gas Vi Văn Tín, địa chỉ 212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây, do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

 

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ số lượng lớn bình gas giả mạo nhãn hiệu, hàng ngàn vỏ bình chờ chiết nạp, tem nhãn giả, màng co, hệ thống bơm - nạp, dụng cụ khò nhiệt và phương tiện vận chuyển. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật đều là hàng giả.

Hoạt động sang chiết gas trái phép diễn ra với quy mô lớn, không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh gas chân chính.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm.

Ngày 24/12, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng điều tra vụ thi thể người bị cháy trong nghĩa trang Pleiku.

