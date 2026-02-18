Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau

Sao quốc tế 18/02/2026 16:00

Sau khi hợp tác trong bộ phim cổ trang “Thành hà thể thống”, Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên nhanh chóng trở thành cặp đôi được khán giả quan tâm. Sự ăn ý trên màn ảnh được cho là kéo dài ra ngoài đời, khi cả hai thường xuyên có những tương tác tự nhiên, hài hước trong các sự kiện quảng bá.

Trong bộ ảnh tạp chí dịp Valentine, hai diễn viên thể hiện sự phối hợp thoải mái, tạo dáng ăn ý, khiến người hâm mộ tiếp tục “đẩy thuyền”. Bên cạnh đó, câu chuyện Thừa Lỗi tặng bạn diễn một đôi giày pha lê màu tím cũng gây chú ý.

Vương Sở Nhiên chia sẻ vui rằng, đôi giày “phát sáng”, còn Thừa Lỗi hài hước nói món quà giúp “dễ nhận ra cô ấy khi đi ban đêm”, đồng thời đùa rằng không nên mang khi quay phim vì “dễ làm lộ bí mật”. Lời đối đáp tự nhiên này được nhiều fan xem như minh chứng cho sự thân thiết giữa hai người.

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau - Ảnh 1Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau - Ảnh 2

Trước đó, trong một buổi livestream quảng bá phim, cả hai cũng khiến khán giả bật cười khi kể lại kỷ niệm tranh ăn mì bò ở sân bay. Theo Vương Sở Nhiên, cô nhanh tay lấy miếng thịt lớn nhất để trêu bạn diễn nhưng lại bị mắc vào kẽ răng. Thừa Lỗi khi đó đã bật đèn flash điện thoại để giúp cô soi và xử lý.

Không chỉ dừng ở những tình huống hài hước, Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên còn tái hiện cảnh câu cá trong phim tại một sự kiện tuyên truyền, tạo nên khoảnh khắc gợi nhớ tới nội dung tác phẩm và thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Những tương tác mang tính “trong phim - ngoài đời” này giúp hình ảnh cặp đôi tiếp tục được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau - Ảnh 3Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau - Ảnh 4Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên liên tục khiến khán giả chú ý vì tình cảm dành cho nhau - Ảnh 5

Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự thân thiết giữa hai diễn viên phần lớn đến từ quá trình hợp tác lâu dài và môi trường làm việc thoải mái. Những khoảnh khắc đời thường, từ việc hỗ trợ nhau trong tình huống nhỏ đến cách trò chuyện hài hước trước công chúng, góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi và tự nhiên trong mắt khán giả.

Trong bối cảnh truyền thông giải trí ngày càng chú trọng tương tác với người hâm mộ, những câu chuyện hậu trường như vậy không chỉ giúp tăng sức hút cho bộ phim mà còn củng cố sự quan tâm dành cho từng nghệ sĩ. Với Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên, chính sự tự nhiên và thoải mái trong cách ứng xử được xem là yếu tố khiến khán giả tiếp tục theo dõi và ủng hộ.

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