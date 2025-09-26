Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Sao quốc tế 26/09/2025 17:20

Ngay từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ trong suốt quá trình quay phim, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã được nhận xét là “đẹp vô thực”. Chiều cao 1m88 và 1m72 của nam nữ chính tạo nên sự chênh lệch chiều cao như miêu tả trong sách, cả hai trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau ở những cảnh đối diễn. Clip hai người chở nhau trên chiếc xe đạp, ngập tràn cảm giác thanh xuân, lãng mạn đã gây sốt với phản ứng hóa học ngọt lịm khiến khán giả tan chảy.

Dự án phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng người theo dõi phim Hoa ngữ ngày 25 tháng 9 khi đoàn phim cho ra trailer chính thức. Chuyển thể từ tiểu thuyết ngược luyến bi thương Nếu Giây Phút Ấy Ta Không Gặp Nhau của Phỉ Ngã Tư Tồn, phim đánh dấu lần đầu hợp tác của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên với vai trò nam nữ chính.

Trailer hé lộ những phân cảnh kịch tính, giàu tính hình ảnh biểu tượng bối cảnh dân quốc, khiến người xem không khỏi mong chờ phim phát sóng. Màu sắc, ánh sáng và các cảnh quay trong trailer đậm chất điện ảnh, làm nổi bật không khí hoài cổ, sang trọng nhưng cũng đầy bão giông ở các phân cảnh kể về tình yêu của hai nhân vật.

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn' - Ảnh 1Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn' - Ảnh 2Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn' - Ảnh 3

Ngay từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ trong suốt quá trình quay phim, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã được nhận xét là "đẹp vô thực". Chiều cao 1m88 và 1m72 của nam nữ chính tạo nên sự chênh lệch chiều cao như miêu tả trong sách, cả hai trông rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau ở những cảnh đối diễn. Clip hai người chở nhau trên chiếc xe đạp, ngập tràn cảm giác thanh xuân, lãng mạn đã gây sốt với phản ứng hóa học ngọt lịm khiến khán giả tan chảy.

Dù mới chỉ có trailer ngắn ngủi, nhưng người hâm mộ đã không tiếc lời khen ngợi rằng Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên quả thực vô cùng khớp với hình tượng nhân vật từ ánh mắt đến thần thái. Ngoài ra, đây là dự án mà cả hai lần đầu hợp tác nên nếu chemistry giữa họ thật sự thuyết phục thì phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn có thể trở thành một trong những dự án ngôn tình nổi bật trong năm.

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn' - Ảnh 4

Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, cậu thiếu niên Mộ Dung Thanh Dịch bị cha nuôi đối xử tàn tệ nên quyết định bỏ trốn và vô tình được Nhâm Tố Tố cứu mạng. Nhưng cũng vì thế, gia đình Tố Tố rơi vào thảm cảnh. Nhiều năm sau, hai người gặp lại, nảy sinh tình cảm nhưng Tố Tố lại phải giả chết, khiến Thanh Dịch tưởng thật và chìm trong đau khổ tiếc nuối.

Rồi đến một ngày, Nhâm Tố Tố xuất hiện trước mắt Thanh Dịch nhưng lại với thân phận chị dâu tương lai của anh. Một người uất ức tin rằng mình bị phản bội, một người có quá nhiều bí mật không thể nói ra nên hiểu lầm cứ thế chồng chất, mỗi lần đối mặt lại khiến cả hai thêm đau khổ…

Từ khóa:   Vương Sở Nhiên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

