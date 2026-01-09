Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Tâm sự gia đình 09/01/2026 22:32

Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Dự kiến là nửa tháng sẽ về, vậy mà công việc kéo dài đến hơn một tháng. Lâu ngày không gặp vợ, tôi muốn tặng cô ấy một món quà nên mới mua cho cô ấy đôi bông tai, bình thường vợ tôi rất thích đeo bông tai. Vì thế, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích.

Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoại tình.

Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm rồi. Khoảng thời gian này đủ để chúng tôi yêu thương và gắn bó nhau. Về phía mình, tôi biết bản thân không phải người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng tôi chắc chắn, mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với vợ. Đi làm được bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho cô ấy, cho dù tôi thiếu thốn, ăn mặc bình thường nhưng với vợ con, tôi chưa bao giờ tiếc một thứ gì.

Chỉ có một điều duy nhất, tôi là dân công trình. Thành ra một tháng chỉ ở nhà được chục ngày là cùng. Vợ tôi ở nhà, vừa phải cơm nước chăm con, vừa phải quán xuyến việc gia đình. Vì thế ngày nào không đi công tác, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian cho vợ con.

Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Dự kiến là nửa tháng sẽ về, vậy mà công việc kéo dài đến hơn một tháng. Lâu ngày không gặp vợ, tôi muốn tặng cô ấy một món quà nên mới mua cho cô ấy đôi bông tai, bình thường vợ tôi rất thích đeo bông tai. Vì thế, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích.

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm ấy chúng tôi vẫn bình thường. Cho đến khi cho các con đi ngủ xong, tôi mới lôi món quà tặng vợ. Điều khiến tôi bất ngờ là phản ứng của vợ tôi. Vừa thấy đôi bông tai, cô ấy giật thót rồi làm rơi xuống đất. Rồi vợ tôi quỳ rạp xuống khóc: "Anh biết chuyện này từ bao giờ?".

Linh tính có chuyện không đúng, tôi kéo vợ lên chất vấn. Chỉ qua vài câu hỏi gài, cô ấy đã nói tất cả. Rằng cô ấy đang ngoại tình với huấn luyện viên yoga của mình. Đôi bông tai mà tôi tặng vợ chính là đôi bông tai mà gã kia đã tặng vợ tôi, đó còn là tín vật tình yêu của họ.

Nghe đến đó, tai tôi như ù đi. Mấy ngày nay, vợ tôi luôn miệng nói sẽ không tái diễn. Nhưng làm sao tôi tin được đây? Công việc của tôi bắt buộc phải xa nhà, rồi đằng nào cô ấy cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Có điều nghĩ đến hai con, tôi lại thấy khó xử. Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Bị khinh rẻ vì 'ăn cơm trước kẻng', ngày tôi vượt cạn đơn độc, mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng

Bị khinh rẻ vì 'ăn cơm trước kẻng', ngày tôi vượt cạn đơn độc, mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước
Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Lẻn sang nhà cô hàng xóm gợi cảm lúc nửa đêm, tôi hóa đá khi nhìn thấy thứ dưới lớp áo của cô ta

Lẻn sang nhà cô hàng xóm gợi cảm lúc nửa đêm, tôi hóa đá khi nhìn thấy thứ dưới lớp áo của cô ta

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Vừa cưới xong, cô vợ 'ngoan hiền' đã lộ diện là kẻ khiến tôi nhận ra mình đã sập bẫy một cách cay đắng

Vừa cưới xong, cô vợ 'ngoan hiền' đã lộ diện là kẻ khiến tôi nhận ra mình đã sập bẫy một cách cay đắng

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Vỡ mộng đổi đời khi lấy chồng đại gia, đêm tân hôn tôi chết lặng trước yêu cầu của người chồng giàu có

Vỡ mộng đổi đời khi lấy chồng đại gia, đêm tân hôn tôi chết lặng trước yêu cầu của người chồng giàu có

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn