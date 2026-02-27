'Trùm giải trí Hong Kong' Hướng Hoa Cường lập di chúc, giao toàn bộ tài sản cho con dâu

Sao quốc tế 27/02/2026 08:30

Mới đây, ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường chính thức bác bỏ tin đồn thua lỗ hết tài sản, đồng thời công khai phương án chia tài sản trong tương lai. Theo đó, ông và vợ - bà Trần Lam - đã thống nhất thành lập quỹ gia tộc và giao quyền quản lý cho con dâu trưởng Quách Bích Đình, thay vì chia trực tiếp cho hai con trai là Hướng Tả và Hướng Hữu.

Ngày 26/2, tờ TVBS đưa tin ông trùm điện ảnh Hong Kong Hướng Hoa Cường và vợ là bà Trần Lam tuyên bố đã đạt được thỏa thuận chuyển giao toàn bộ tài sản khổng lồ của gia đình cho con dâu cả là Quách Bích Đình quản lý.

Cả 2 khẳng định không có ý định để lại bất kỳ tài sản trực tiếp nào cho 2 con trai, Hướng Tả và Hướng Hựu. Quyết định này không chỉ củng cố vị thế vững chắc của Quách Bích Đình trong gia đình họ Hướng, mà còn làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi về kế hoạch thừa kế của các gia đình giàu có.

'Trùm giải trí Hong Kong' Hướng Hoa Cường lập di chúc, giao toàn bộ tài sản cho con dâu - Ảnh 1

 

Hướng Hoa Cường thẳng thắn thừa nhận lý do chính khi đưa ra quyết định này là cả 2 con trai ông đều không giỏi quản lý tiền bạc và dễ bị lừa gạt. Cộng thêm những tin tức tiêu cực thường xuyên bủa vây các con, chẳng hạn Hướng Hựu nghiện cờ bạc hay Hướng Tả thất bại trong các dự án kinh doanh. Do đó, vợ chồng Hướng Hoa Cường quyết định thành lập một quỹ tín thác gia đình để ngăn chặn việc tài sản gia đình bị phung phí.

Họ bổ nhiệm con dâu, Quách Bích Đình làm người quản lý. Theo kế hoạch, Hướng Tả và Hướng Hựu sẽ chỉ nhận được một khoản trợ cấp sinh hoạt cơ bản hàng tháng thông qua quỹ tín thác để đảm bảo họ không bị đói, nhưng bị nghiêm cấm chi tiêu xa hoa hoặc dựa vào tài sản thừa kế để sống.

Con trai út không thể chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ và cho rằng điều đó là không công bằng. Tuy nhiên, bà Trần Lam có lập trường kiên quyết, thậm chí xóa và chặn thông tin liên lạc của Hướng Hữu. Hiện tại, 2 người chỉ giữ liên lạc gián tiếp thông qua thư ký.

'Trùm giải trí Hong Kong' Hướng Hoa Cường lập di chúc, giao toàn bộ tài sản cho con dâu - Ảnh 2

Hướng Hoa Cường cũng tiết lộ ông từ chối yêu cầu gặp mặt của Hướng Hữu với lý do "không có thời gian". Hướng Hoa Cường cho biết: "Di chúc có thể được lập trước, nhưng tài sản không thể được chia trước. Trước khi chia, con trai vẫn là con trai, nhưng sau khi chia, con trai có thể trở thành cha". Ông nhấn mạnh nếu Hướng Hữu thay đổi, chăm chỉ làm việc trong 10 tới, di chúc vẫn có thể được điều chỉnh.

Bà Trần Lam tiết lộ trong một chương trình phát sóng trực tiếp 2025 rằng bà và chồng đã thảo luận về việc sửa đổi di chúc. Ý tưởng của họ lúc đó là "bỏ qua thế hệ thứ 2 và để lại toàn bộ tài sản cho thế hệ thứ 3 là các cháu".

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