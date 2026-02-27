Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, được Lục Hợp che chở, người tuổi Tý vẫn khá êm đềm. Nhờ cát thần mà con giáp này có thể thoải mái làm những điều mình muốn như đi du xuân, tụ họp bạn bè, hoặc đơn giản tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ Tết bên gia đình.

May mắn đồng hành nên những người khai trương, buôn bán sớm cũng gặp thuận lợi về tiền bạc, làm ăn đều rất suôn sẻ. Có thể có một số trở ngại nhưng không đáng kể và nó hoàn toàn có thể sớm trôi qua. Dù đang dư dả nhưng bạn cũng nên cố gắng chi tiêu có chừng mực nhé kẻo tiền vào dễ mà ra cũng nhanh đấy.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Sửu tỉnh táo và thông thái trong công việc. Những người đang theo đuổi con đường công danh, thi cử sẽ gặp thuận lợi. Bạn thông minh hơn người nhưng vẫn chưa tận dụng hết ưu điểm của mình, cần có người dày kinh nghiệm dẫn dắt nhiều hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc không quá xuất sắc nhưng cũng gọi là ổn. Tài chính của bạn tương đối ổn định, đừng lo về những khoản lặt vặt về sau nhé. Nếu hôm nay ai hỏi mượn tiền thì cứ từ chối khéo, đừng vì cả nể mà cho họ vay tiền.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, trong ngày Tam Hội, tuổi Ngọ không nên có những thay đổi nào quá bất ngờ. Tốt nhất là án binh bất động, dành thời gian rỗi rãi cho bạn bè, thay vì tới nơi hẹn hò. Người tuổi Ngọ tìm được chút bình yên cho mình trong ngày Thực Thần nâng đỡ, nhờ thế mà bạn không có cảm giác phụ thuộc vào ai, cũng không bận lòng vì những lời đàm tiếu về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh hỗ trợ vấn đề tài chính của bản mệnh được khai thông, dường như dòng chảy mới đang về, giúp bạn an tâm rằng mình sẽ có một cái Tết ấm cúng, no đủ bên gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!