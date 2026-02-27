Tháng 3 dương lịch, Thiên Ấn nhập cục, vận thế của người tuổi Sửu tăng mạnh. Bạn sẽ có cơ hội đi xa hoặc khẳng định năng lực cho sự nghiệp ngay trong hôm nay. Thời điểm đang có vận quý nhân vượng, bản mệnh mạnh dạn mưu đại sự sẽ có người trợ giúp về tài chính.

Chuyện tiền bạc với tuổi Sửu cũng đã dần khá lên khi mà xui xẻo đã lùi xa và bạn cũng đủ khả năng để nắm lại quản lý tiền bạc của mình đấy. Với các kế hoạch kiếm tiền, bạn cũng hoàn toàn có thể an tâm là nó vẫn đang hoạt động theo đúng dự tính của bạn.

Tháng 3 dương lịch, Thiên Tài chiếu vận cho biết Dần là người sống tình cảm, trọng tình trọng nghĩa nên làm ăn hiếm khi phật ý ai bao giờ. Những ai có nghề tay trái hoặc làm trong lĩnh vực liên quan đến tính toán, tiền bạc sẽ thuận lợi hơn những người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc có tiến triển tuyệt vời, dù cày cuốc cật lực nhưng bạn vẫn dành ra thời gian để hưởng thụ thành quả mình làm ra. Con giáp này có thể thử vận may bằng cách mua vé số, bốc thăm trúng thưởng hoặc săn khuyến mãi.

Con giáp tuổi Mùi

Tháng 3 dương lịch, Thiên Tài giúp sức để con giáp tuổi Mùi dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc kiếm tiền. Tài lộc ở thời điểm này cũng không có gì phải lo lắng. Các khoản thu nhập tay trái tay phải vẫn rất đều đặn, tuổi Mùi lại có khả năng cân đối thu chi nên đảm bảo cuộc sống không thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đôi lứa thời gian này cũng được cải thiện rất nhiều, có những cặp đôi có ý định ra mắt gia đình hai bên. Người độc thân cũng tìm được những nguồn động viên, không còn thấy lạc lõng, buồn phiền nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!