Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), tuổi Mão nhờ có Thiên Tài soi đường nên nhận định có khá nhiều cơ hội may mắn trong việc gặp gỡ và kết giao bạn bè. Ngày này các cuộc nói chuyện, trao đổi đều diễn ra hài hòa trong bầu không khí vui vẻ và còn đem lại cho bạn nhiều giá trị, có thể áp dụng được trong tương lai.

Cơ hội dành cho người độc thân kiếm tìm một nửa yêu thương của mình sẽ mở rộng. Khi giao tiếp với người khác, bạn nên giữ thái độ hòa nhã, thân thiện bởi rất có thể bạn sẽ có cơ hội để làm quen với những người bạn mới thú vị, thậm chí là tìm kiếm một nửa kia của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), Thiên Ấn nhập mệnh đem lại sự mạnh mẽ và tiếng nói uy lực trong công việc cho Thìn. Theo đó, người thi cử sẽ đỗ đạt cao và người kinh doanh sẽ thu tài lộc lớn. Tuy nhiên dù thành công đến đâu bạn cũng nên khiêm tốn và ít khoe khoang để giữ may mắn ở lại bên mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc của bản mệnh thuận lợi trăm bề nhờ Tam Hội trợ giúp. Những kẻ ghen ăn tức ở khi bạn làm được việc sẽ sớm nhận quả báo. Ở đời này, bạn cứ làm ăn chân chính, không lừa lọc ai thì sẽ thành công không sớm thì muộn, trời Phật luôn có mắt nhìn người, cứ yên tâm.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), Chính Quan giúp sức nên tuổi Thân có thể toàn tâm toàn ý vào công việc cho đến khi đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra thì thôi. Quan trọng là bạn hiểu rõ vai trò của mình và luôn cảm thấy tự tin.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Kim tương sinh mang lại cảm xúc tốt đẹp liên quan đến tình cảm, mối quan hệ. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm, hãy cố gắng trân trọng từng giây phút giản đơn và dành thêm thời gian tìm hiểu nhau, điều này sẽ giúp tình cảm của cả hai thêm sâu sắc.



Vấn đề tiền nong không thể thay đổi nhanh chóng được, nhất là khi bạn chỉ mới tìm ra đam mê và mục tiêu của mình trong thời gian gần đây. Không lâu nữa, bạn sẽ tìm ra được mong muốn thực sự của mình và cố gắng thực hiện chúng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!