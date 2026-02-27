Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 27/02/2026 10:30

3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Lúc này, bạn càng cần tập trung hơn nữa cho việc kiếm tiền, bởi cơ hội đang mở ra ngay trước mắt, nếu không nhanh tay nắm bắt ngay lần này, có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu nữa. 

Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó. Bạn cũng vốn thẳng thắn và chân thành, cách làm việc dứt khoát cũng được mọi người ghi nhận, dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người khác. Bên cạnh đó, bạn là người tham vọng, có tầm nhìn xa lại can đảm hơn người. 

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, con giáp này cũng phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, bạn cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 32 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 32 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ sau ngày 27/2/2026

Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ sau ngày 27/2/2026

Tháng 3 dương lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp đỏ như son, vận Tài Quý Phú, ăn nên làm ra, đầu tháng phát tài cuối tháng trúng độc đắc lớn

Tháng 3 dương lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp đỏ như son, vận Tài Quý Phú, ăn nên làm ra, đầu tháng phát tài cuối tháng trúng độc đắc lớn

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang