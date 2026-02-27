Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 27/02/2026 11:00

Cư dân mạng lan truyền loạt ảnh Huỳnh Hiểu Minh vui chơi tại Universal Studios Singapore. Nam diễn viên diện trang phục đen đơn giản, đội mũ lưỡi trai, xuất hiện thoải mái giữa khu vui chơi đông đúc.

Ngày 25/2, nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp xuất hiện tại Singapore cùng một cô gái. Trong loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nam diễn viên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi đen kết hợp quần jeans, phong cách khá kín đáo và giản dị. Đáng nói, nam diễn viên được miêu tả có nhiều cử chỉ thân mật với cô gái đi cùng.

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 1

Tờ Sohu nhận định cô gái đi cùng Huỳnh Hiểu Minh ăn mặc thời trang với tóc xoăn ngang vai, đeo kính râm, diện áo croptop đen và quần jeans ống rộng. Cả hai dùng chung một chiếc ô và có nhiều cử chỉ thân mật. Đáng chú ý, cả hai không giữ khoảng cách khi xuất hiện cùng nhau, thậm chí trang phục được cho là có sự tương đồng, làm dấy lên suy đoán về “đồ đôi”.

 

Ngay lập tức, danh tính và thông tin của cô gái được cộng đồng mạng tìm kiếm. Theo tờ Orangenews, danh tính người phụ nữ bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh được cho là Hồ Nhiễm Nhi. Cô gái này là một ca sĩ mới, 27 tuổi đến từ Trung Quốc đại lục. Hai người cách nhau 22 tuổi. Cả hai đều chưa lên tiếng về tin đồn này.

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh 2

Tờ Stheadline thông tin thêm Hồ Nhiễm Nhi theo học Đại học Nam California (USC). Cô được nhận vào đại học năm 2017 với thành tích học tập xuất sắc và nhận được nhiều giải thưởng như Học bổng CAA, Bằng khen của Trưởng khoa trong suốt quá trình học tập. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô bắt đầu học piano năm 4 tuổi và sáo năm 7 tuổi.

Cô đạt chứng chỉ sáo cấp độ 10 của Nhạc viện Trung Quốc và giành được nhiều huy chương vàng quốc gia về biểu diễn sáo. Cô bắt đầu tham gia diễn xuất trong một số phim từ năm 12 tuổi. Năm 2022, Hồ Nhiễm Nhi tham gia chương trình tạp kỹ Amazing! Dance Studio và phát hành bài hát Blooming.

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Mới đây, trên chương trình tạp kỹ “Vũ trụ nhấp nháy xin hãy chú ý”, khi được hỏi quan điểm về hiện tượng “giả ngã trên thảm đỏ”, Huỳnh Hiểu Minh khẳng định mình chưa từng giả ngã, nhưng đã tận mắt chứng kiến người khác làm vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ vạch trần chiêu trò trên thảm đỏ của nghệ sĩ

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD

Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ lên tiếng về tin thua bạc 145 triệu USD

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Hé lộ cuộc sống trái ngược của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sau 4 năm ly hôn

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Mẹ Huỳnh Hiểu Minh yêu thích Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim 'Tiểu thành đại sự'

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai

Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

Nhà vô địch Olympic đóng phim của Huỳnh Hiểu Minh vì lý do này

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 31 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 31 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Đời sống 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Trùm giải trí Hong Kong' Hướng Hoa Cường lập di chúc, giao toàn bộ tài sản cho con dâu

'Trùm giải trí Hong Kong' Hướng Hoa Cường lập di chúc, giao toàn bộ tài sản cho con dâu

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý

Diện mạo giản dị của tài tử Hoắc Kiến Hoa trong dịp Tết gây chú ý

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường bên chú chó cưng

Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường bên chú chó cưng

Choáng váng Lưu Hiểu Khánh U80 đóng cảnh hôn bạn diễn kém 30 tuổi

Choáng váng Lưu Hiểu Khánh U80 đóng cảnh hôn bạn diễn kém 30 tuổi

Vừa tham gia bộ phim mới, Dương Dương đã phải nghỉ ngơi vì chấn thương ở tay

Vừa tham gia bộ phim mới, Dương Dương đã phải nghỉ ngơi vì chấn thương ở tay