Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27/02/2026 11:30

3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng.

Tuổi Dần 

Con giáp may mắn này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, đạt được hiệu suất cao nên dễ tăng lương tăng bổng. Đường công danh cũng từ đó được củng cố và phát triển. Ngoài ra, trong sự nghiệp của bạn còn được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối nên tạo được nhiều bước đột phá mới trong công việc và thu về nhiều thành công.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải bạn đời của mình, có tin vui lúc nào không hay.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có một khoảng thời gian thăng tiến trong sự nghiệp. Đặc biệt, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Ngoài ra, bạn cần suy ngẫm để hiểu bản thân và biết rõ những điểm mạnh của bản thân. Đây cũng chính là bí quyết để bạn thành công trong tương lai.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc khi người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của bạn bè khác giới. Bạn chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì không khó để gặp được người phù hợp. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ phát triển vô cùng tốt đẹp, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch khi được Thần Tài ghé thăm. Do đó, bạn nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình. Bạn cũng có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Sau hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Sau hôm nay, thứ Sáu 27/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 32 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 31 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Đời sống 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp may mắn nhất, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời

Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ sau ngày 27/2/2026

Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ sau ngày 27/2/2026

Tháng 3 dương lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp đỏ như son, vận Tài Quý Phú, ăn nên làm ra, đầu tháng phát tài cuối tháng trúng độc đắc lớn

Tháng 3 dương lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp đỏ như son, vận Tài Quý Phú, ăn nên làm ra, đầu tháng phát tài cuối tháng trúng độc đắc lớn

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, 3 con giáp nhìn lên thấy vàng, nhìn xuống thấy tiền, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang