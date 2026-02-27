Nghẹt thở giành lại sự sống cho bé trai 1 tuổi rơi xuống hầm nước thải

Tối 26/2, thông tin từ UBND xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước hy hữu, may mắn nạn nhân đã được cứu sống kịp thời nhờ sự dũng cảm của một người dân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 26/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tân Thành (Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, nạn nhân may mắn được cứu sống kịp thời.

Khoảng 15h ngày 25/2, trong lúc người thân sơ ý, bé trai sinh năm 2025 rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo của gia đình tại ấp 4, xã Tân Thành. Khi được phát hiện và đưa lên khỏi hầm nước, cháu bé đã ngưng thở, da tím tái.

Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Hoàng Duy (SN 1997, ngụ địa phương) chạy đến, tiến hành ép tim, hà hơi thổi ngạt để sơ cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau gần 20 phút kiên trì sơ cứu, cơ thể cháu bé ấm dần, xuất hiện dấu hiệu hồi tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Cảm kích trước hành động nghĩa hiệp của anh Duy, đại diện Ban Quản lý ấp 4 cùng gia đình cháu bé đã trực tiếp gửi lời cảm ơn, xem anh như người sinh ra cháu bé lần thứ hai.

Qua sự việc, chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ dân, đặc biệt là hộ chăn nuôi, cần rà soát, rào chắn ao hồ, hầm chứa nước thải để bảo đảm an toàn. Phụ huynh cần tăng cường giám sát trẻ em, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc tương tự.

