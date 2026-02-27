Khoai tây rất bổ dưỡng nhưng tuyệt đối 'đại kỵ' với những thực phẩm sau đây

Khoai tây là một loại thực phẩm bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, đồng thời cũng có tác dụng trong chăm sóc sắc đẹp. Nhưng tuyệt đối không nên kết hợp với những thực phẩm này.

Nhờ chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, kali, magie cùng tinh bột có lợi, khoai tây được đánh giá là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng của khoa tây đối với sức khỏe 

Tốt cho tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao của khoai tây hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Ăn khoai tây có thể giúp bạn hồi phục nhanh khi bị bệnh tiêu chảy. Ngoài ra, khoai tây rất giàu kali, một khoáng chất bị mất rất nhiều sau khi tiêu chảy.

Tốt cho xương: Khoai tây giàu canxi và phốt pho giúp xương chắc khỏe. Các chất như sắt, canxi, magiê, phốt pho và kẽm trong khoai tây cũng góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc và sức mạnh của xương. Trong đó, kẽm và sắt giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen tốt cho xương khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch: Khoai tây có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch nhờ cung cấp cho cơ thể vitamin C và các chất chống oxy hóa. Các hợp chất này sẽ bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do và cải thiện khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quản lý cân nặng: Khoai tây cung cấp chất xơ và tinh bột dạng tiêu hóa chậm, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn, làm giảm các cơn thèm ăn và lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó hỗ trợ trong việc quản lý cân nặng.

Những thực phẩm không nên ăn cùng khoai tây 

Khoai tây và chuối: Khoai tây và chuối đều giàu bột đường. Khi ăn chung, lượng tinh bột và đường trong cơ thể sẽ tăng lên nhanh chóng, không tốt cho người thừa cân, tiểu đường hoặc đang thực hiện chế độ ăn kiêng.

Khoai tây và lựu: Lựu có thể kích thích dạ dày tiết nhiều dịch vị hơn khi kết hợp với khoai tây, dẫn đến ợ nóng, ợ chua và gây khó chịu cho người có dạ dày yếu hoặc bị viêm loét.

Khoai tây và cà chua: Cả khoai tây và cà chua đều chứa solanine, một chất có thể gây hại nếu tiêu thụ quá nhiều. Đồng thời, tinh bột trong khoai tây kết hợp với pectin và phenolic từ cà chua dễ gây đầy bụng và rối loạn tiêu hóa. Để tránh nguy cơ dị ứng, chướng bụng hay thậm chí ngộ độc, bạn nên hạn chế ăn hai thực phẩm này cùng lúc với số lượng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây và quả hồng: Hồng là loại quả giàu axit tannic, trong khi khoai tây lại chứa nhiều tinh bột. Khi kết hợp thì chúng dễ tạo ra phản ứng kết tủa trong dạ dày, gây cảm giác khó chịu, đầy hơi hoặc thậm chí đau bụng. Đặc biệt, người có hệ tiêu hóa kém cần tránh ăn hai loại thực phẩm này cùng lúc.

Ăn khoai tây luộc hay nướng, cái nào ngon hơn?

Mặc dù sở thích của mỗi người là khác nhau nhưng nhiều người vẫn thấy khoai tây nướng có hương vị thơm ngon hơn khoai tây luộc.

Cả khoai tây luộc và nướng đều có những lợi ích sức khỏe và hương vị riêng biệt. Ăn khoai tây luộc có lượng calo thấp hơn và có chỉ số đường huyết thấp hơn nên thích hợp cho những người theo dõi lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn khoai tây nướng là một lựa chọn ngon và giàu chất xơ với hương vị đậm đà và hàm lượng kali cao hơn. Sự lựa chọn giữa hai điều này cuối cùng phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe và sở thích cá nhân.

5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

Khoai tây là thực phẩm quen thuộc trong nhiều nền ẩm thực, không chỉ dễ chế biến mà còn giàu dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, miễn dịch, tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

