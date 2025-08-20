Những công dụng diệu kì của khoai tây đối với sức khỏe nhưng ăn nhiều có tăng nguy cơ tiểu đường?

Khoai tây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó du nhập đến Châu Âu vào thế kỷ 16 và hiện được trồng thành vô số giống khác nhau trên toàn thế giới.

Khoai tây là một loại thực phẩm giàu carb, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể và các hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe.

Khoai tây có thể được chế biến dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm luộc, chiên, nướng và thường được sử dụng làm món ăn nhẹ yêu thích của nhiều người.

Ngoài ra, khoai tây là một loại củ đa năng, có giá thành tương đối rẻ, dễ trồng, dễ chăm sóc và có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, vì vậy nhiều hộ gia đình tại Việt Nam đã lựa chọn khoai tây như một món ăn chính trong các bữa ăn hàng ngày.

Công dụng của khoai tây

Tốt cho tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao của khoai tây hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Ăn khoai tây có thể giúp bạn hồi phục nhanh khi bị bệnh tiêu chảy. Ngoài ra, khoai tây rất giàu kali, một khoáng chất bị mất rất nhiều sau khi tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho xương: Khoai tây giàu canxi và phốt pho giúp xương chắc khỏe. Các chất như sắt, canxi, magiê, phốt pho và kẽm trong khoai tây cũng góp phần xây dựng và duy trì cấu trúc và sức mạnh của xương. Trong đó, kẽm và sắt giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen tốt cho xương khớp.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Tăng huyết áp là một triệu chứng điển hình của chứng huyết áp cao bất thường, một trong những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến bệnh tim. Một số khoáng chất và hợp chất thực vật trong khoai tây có tác dụng giảm huyết áp hiệu quả. Đặc biệt, khoai tay có hàm lượng kali cao cũng góp phần cải thiện chứng cao huyết áp, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của khoai tây đến đường huyết

Giống các thực phẩm giàu tinh bột khác, khoai tây có thể làm đường máu tăng cao sau khi ăn. Người khỏe mạnh có insulin giúp đưa đường vào tế bào tạo năng lượng. Nhưng ở bệnh nhân tiểu đường, quá trình này kém hiệu quả, khiến đường huyết duy trì ở mức cao, lâu dài có thể gây biến chứng tim mạch, suy thận, tổn thương thần kinh hoặc mất thị lực.

Do đó, khẩu phần carbohydrate hàng ngày của người bệnh thường được giới hạn chặt chẽ, dao động từ 20-150 gam tùy từng trường hợp.

Cách ăn khoai tây an toàn

Phương pháp chế biến ảnh hưởng lớn đến chỉ số đường huyết. Khoai chiên hay nghiền dễ làm tăng đường máu nhanh. Ngược lại, khoai để nguội sau khi nấu sẽ hình thành tinh bột khó tiêu, giúp giảm chỉ số đường huyết. Các món salad khoai tây hoặc khoai nấu nguyên vỏ, ăn kèm với thực phẩm giàu protein và chất béo, được xem là an toàn hơn so với khoai chiên.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, người bệnh cũng cần chú ý đến tổng lượng calo, bởi các món ăn kết hợp phô mai hay dầu mỡ có thể khiến cân nặng tăng không kiểm soát.

Rủi ro khi ăn nhiều khoai tây

Một nghiên cứu trên hơn 70.000 người cho thấy, ăn ba khẩu phần khoai tây luộc, nghiền hoặc nướng mỗi tuần làm tăng 4% nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Với khoai chiên, con số này lên tới 19%. Ngoài ra, khoai chiên còn chứa nhiều chất béo bão hòa, dễ dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.