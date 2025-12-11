Trứng cút rất bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người sau tốt nhất không nên ăn

Trứng cút hiện nay được tiêu thụ rộng rãi và được bán như một loại thực phẩm quen thuộc trong khắp các nền ẩm thực trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được các công dụng tuyệt vời mà trứng cút mâng lại với cơ thể chúng ta.

Cải thiện sức khỏe của mắt: Nhờ có vitamin A trong trứng cút, các tình trạng như đục thủy tinh thể phát triển và hoạt động chống oxy hóa có thể được ngăn chặn. Nó rất hữu ích trong việc bảo vệ sức khỏe của mắt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh nan y: Lượng kali thấp trong cơ thể có thể khiến bạn dễ mắc các bệnh nan y như bệnh tim, huyết áp cao, viêm khớp, đột quỵ, ung thư và rối loạn tiêu hóa. Trứng cút bổ sung lượng kali cần thiết cho cơ thể, giúp bạn khỏe mạnh.

Giảm huyết áp: Nó loại bỏ căng thẳng trong mạch máu. Nó làm được điều này với nhiều kali trong đó. Trong trường hợp này, nó cho thấy rằng nó là một yếu tố rất tốt trong việc giảm huyết áp.

Giải độc cơ thể: Trứng cút, mà chúng ta còn có thể gọi là chất tẩy rửa cơ thể, có chứa kim loại nặng và các chất độc hại. Trong các nghiên cứu của các chuyên gia đã giải thích rằng nó tác động tốt đến quá trình hình thành sỏi thận và làm giảm các độc tố hình thành trong quá trình lưu thông máu.

Làm chậm lão hóa: Ăn những quả trứng này thường xuyên giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và làm chậm sự lão hóa của các cơ quan. Chất chống oxy hóa, axit béo quan trọng, selen và vitamin có trong trứng cút giúp chống lão hóa hiệu quả.

3 nhóm đối tượng nên cẩn thận khi ăn trứng cút

Nhóm người thường bị huyết áp thấp hay hạ đường huyết: Việc bạn ăn nhiều trứng cút có thể khiến lượng đường và huyết áp trong mạch máu của bạn giảm, và có thể làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh của bạn.

Nhóm người bị dị ứng: Một số người sẽ có các phản ứng kích thích sau khi ăn trứng cút nên bạn xem rằng mình có bị dị ứng với chúng hay không để tránh chúng.

Nhóm người bị các vấn đề về cholesterol: Như đã có đề cập thì trứng cút rất giàu cholesterol thế nên cần hạn chế ăn nhiều trứng cút.

Lưu ý khi ăn trứng cút

Một quả trứng cút trung bình nặng khoảng 10g. Nên sử dụng 3-5 quả trứng cút để thay thế một quả trứng gà nặng khoảng 50g. Số lượng trứng cút có thể được tiêu thụ tùy thuộc vào tuổi và tình trạng sức khỏe của bạn.

Đối với trẻ từ 5-12 tuổi chỉ nên ăn 1-2 quả/ngày không ăn liên tục quá 15 ngày.

Đối với trẻ hơn 12 tuổi và người lớn nên ăn 5-10 quả/ ngày không ăn liên tục quá 3 tháng.