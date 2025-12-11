Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông trong chiếc xuồng trôi tự do trên biển Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 11/12, cơ quan chức năng đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận tin báo về việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do trên biển.

Cụ thể, một số ngư dân đặc khu Phú Quý hành nghề đánh bắt trên biển thì phát hiện một xuồng nhỏ đang trôi tự do. Trên chiếc xuồng dàn đèn dùng để câu mực vẫn còn sáng rực nhưng không có người điều khiển.

Vị trí phát hiện chiếc xuồng trôi tự do cách đảo Phú Quý khoảng từ 2-3 hải lý. Những ngư dân phát hiện lập tức tiếp cận chiếc xuồng trôi tự do thì tá hỏa khi thấy thi thể một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi nằm trong lòng chiếc xuồng.

Người dân phát hiện chiếc thuyền trôi tự do trên biển - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, những người phát hiện đã gọi điện báo Bộ đội Biên phòng và lai dắt chiếc xuồng vào bến Lăng Cô, đặc khu Phú Quý.

Bước đầu xác định, nạn nhân là ông VH (57 tuổi) là dân đảo Phú Quý. Ông H là ngư dân hành nghề câu mực và hàng ngày luôn mưu sinh trên chiếc xuồng nhỏ này.

