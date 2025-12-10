Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đời sống 10/12/2025 15:41

Một phụ nữ đi xe máy đã bị container cán tử vong trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 10/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Duy Trinh khiến 1 phụ nữ tử vong.

 

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bà V.T.M (52 tuổi) chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng vòng xoay Phú Hữu đi cảng Phú Hữu. Lúc xe máy gần đến giao lộ với đường 980 (phường Long Trường) thì xảy ra va chạm với xe container biển số tỉnh Đồng Nai chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm bà M. ngã ra đường bị xe container cán tử vong tại chỗ. Do đường hẹp, xe lớn lưu thông đông, ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến khu vực bị ùn ứ.

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm - Ảnh 1
Xe container trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, bà M. là người dân sống và lớn lên tại địa phương. Sáng nay, bà M. đi bán rau cho người quen, cách nhà khoảng 2 km. Xong việc, bà M. đang trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm - Ảnh 2
Người dân xót xa trước sự ra đi của nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Đường Nguyễn Duy Trinh từ lâu được cảnh báo là tuyến đường thường xảy ra các vụ tai nạn gây hậu quả chết người. Tuyến đường này rộng khoảng 7,5 m, song mật độ phương tiện tải trọng nặng lưu thông nhiều.

Hằng ngày, người dân phải song hành san sát cùng các xe tải, xe đầu kéo. Tháng 9 vừa qua, TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 30 m.

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Chiều 10/12, một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà trên phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), 2 người trong nhà đã kịp chạy ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tài Tinh ghé thăm, Chính Tài gõ cửa 3 con giáp trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, Tài Lộc thịnh vượng, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Năm 11/6/2024, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đi bán rau mưu sinh, người phụ nữ gặp nạn tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Trong 7 ngày liên tiếp (14/12-20/12/2025), 3 con giáp trúng đậm LỘC Phú Quý, tiền tài phủ quanh nhà, tay trái chạm vàng, tay phải vét LỘC

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

'Nam thần đẹp nhất Đài Loan' thấy như rơi xuống vực thẳm khi biết mắc ung thư

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Hậu trường 2 giờ 29 phút trước
Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ cầu cứu, fanmeeting ế vé thật hay chỉ là chiêu trò?

Hậu trường 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay 10/12/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, đánh đâu thắng đó, cuộc sống sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Nhà dân bốc cháy ngùn ngụt trên phố Lò Đúc ở Hà Nội

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

Bàng hoàng nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng giữa tiếng hò reo của nhiều người

NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

NÓNG: Từ 1/7/2026, phụ nữ sinh con được nghỉ dài hơn, có từ 2 con đẻ được ưu tiên mua nhà

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Tạm giữ tài xế ô tô tải nghi cán qua người đi bộ 2 lần gây tử vong

Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da

NÓNG: Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi hàng loạt dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da