Một phụ nữ đi xe máy đã bị container cán tử vong trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 10/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Duy Trinh khiến 1 phụ nữ tử vong.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, bà V.T.M (52 tuổi) chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng vòng xoay Phú Hữu đi cảng Phú Hữu. Lúc xe máy gần đến giao lộ với đường 980 (phường Long Trường) thì xảy ra va chạm với xe container biển số tỉnh Đồng Nai chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm bà M. ngã ra đường bị xe container cán tử vong tại chỗ. Do đường hẹp, xe lớn lưu thông đông, ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến khu vực bị ùn ứ.

Xe container trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, bà M. là người dân sống và lớn lên tại địa phương. Sáng nay, bà M. đi bán rau cho người quen, cách nhà khoảng 2 km. Xong việc, bà M. đang trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Người dân xót xa trước sự ra đi của nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đường Nguyễn Duy Trinh từ lâu được cảnh báo là tuyến đường thường xảy ra các vụ tai nạn gây hậu quả chết người. Tuyến đường này rộng khoảng 7,5 m, song mật độ phương tiện tải trọng nặng lưu thông nhiều.

Hằng ngày, người dân phải song hành san sát cùng các xe tải, xe đầu kéo. Tháng 9 vừa qua, TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên 30 m.

