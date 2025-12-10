Vinh dự đón đoàn Arkopharma Pháp đến làm việc tại Việt Nam: Bước tiến mới trong hợp tác chiến lược cùng Arkopharma Việt Nam

Nhận thấy nhu cầu về các giải pháp sức khỏe từ thảo dược của người Việt đang được quan tâm hơn bao giờ hết nhờ lối sống hiện đại và ý thức bảo vệ sức khỏe được nâng cao. Chuyến thăm của Arkopharma không chỉ là cam kết trong việc hỗ trợ phát triển thị trường trong nước mà còn để đưa ra các chiến lược đột phá sát với thực tiễn tại Việt Nam.

Arkopharma được thành lập từ năm 1980 tại Pháp, là tên tuổi dẫn đầu trong việc phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn dược liệu thiên nhiên. Với tôn chỉ "Khoa học từ thiên nhiên", nhãn hàng đã xây dựng được uy tín vững chắc tại hơn 60 quốc gia nhờ các dòng sản phẩm an toàn, tập trung vào chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thiên nhiên.

Trong buổi làm việc, hai bên đã cùng ôn lại những thành tựu đã đạt được, đánh giá tình hình thị trường và thống nhất các mục tiêu dài hạn nhằm đưa Thương hiệu Arkopharma trở thành lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng Việt trong những năm tới.

II. Chuỗi hoạt động mang nhiều dấu ấn đột phá đậm chất Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Arkopharma France đã tham gia chuỗi hoạt động quan trọng tại TP.HCM gồm khảo sát thị trường, họp bàn chiến lược phát triển kinh doanh và đặc biệt là trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Những nội dung này không chỉ giúp củng cố mối liên kết mà còn mang lại giá trị thực tiễn cho cả hai bên.

Tham quan hệ thống bán lẻ để hiểu sâu thị trường & hành vi người tiêu dùng Việt

Đầu tiên, đoàn Arkopharma Pháp đã có chuyến thăm quan các cửa hàng và hệ thống nhà thuốc lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sản phẩm của hãng đang được bày bán rộng rãi. Trong quá trình quan sát cách sắp xếp sản phẩm, quy trình tư vấn và phản hồi từ khách hàng đã giúp đại diện hãng nắm rõ hơn về thói quen mua sắm cũng như nhu cầu sức khỏe của người Việt. Các dược sĩ và người dùng đã chia sẻ nhiều đánh giá tích cực, nhấn mạnh vào chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, điều này sẽ là nền tảng để hai bên cải thiện chiến lược phân phối và tiếp thị trong thời gian tới.

Cuộc họp chiến lược tại Cosmetique De France đã thống nhất định hướng tăng trưởng 2026 – 2027

Phần cốt lõi của ngày làm việc là buổi họp tại trụ sở Cosmetique De France, nơi hai bên đã đi sâu vào phân tích dữ liệu kinh doanh, cơ hội tăng trưởng và các ưu tiên cho giai đoạn 2026-2027. Ba lĩnh vực then chốt đã được thỏa thuận rõ ràng:

Về danh mục sản phẩm, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy các dòng đang thành công, đồng thời giới thiệu thêm những sản phẩm mới phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững tại Việt Nam. Các giải pháp sẽ tập trung vào tính khoa học, an toàn và gần gũi với nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng.

Trong mảng truyền thông và tiếp thị, chiến lược truyền thông đa kênh sẽ được nâng cấp theo hướng khoa học – dễ hiểu, giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin rõ ràng và tin cậy hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động tại điểm bán cũng sẽ được làm mới nhằm tạo ấn tượng trực quan và tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng.

Về mạng lưới phân phối, Arkopharma và Cosmetique De France thống nhất mở rộng độ bao phủ tại hệ thống nhà thuốc truyền thống, các chuỗi nhà thuốc hiện đại và kênh thương mại điện tử. Mục tiêu là giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm bảo vệ sức khỏe thiên nhiên chất lượng cao trên toàn quốc.

Buổi họp diễn ra trong tinh thần hợp tác cởi mở, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá tiếp theo của thương hiệu tại Việt Nam.

Trải nghiệm văn hóa Việt bằng xe buýt 2 tầng cùng niềm cảm hứng mới

Kết thúc ngày làm việc, đoàn Arkopharma France và đội ngũ Cosmetique De France có trải nghiệm tham quan TP.HCM về đêm bằng xe buýt 2 tầng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa gắn kết, đem lại khoảnh khắc thư giãn và mở ra nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh thói quen chăm sóc sức khỏe, văn hóa tiêu dùng và cơ hội hợp tác dài hạn tại Việt Nam. Không khí thoải mái và cởi mở giúp cả hai bên hiểu nhau hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho những kế hoạch sáng tạo trong tương lai.

III. Củng cố niềm tin và mở rộng tương lai hợp tác

Chuyến công tác của Arkopharma France tại Việt Nam đã kết thúc với nhiều tín hiệu tích cực và lạc quan. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa Arkopharma France và Cosmetique De France, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn của thương hiệu Arkopharma tại thị trường Việt Nam.