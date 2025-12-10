Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp cuộc đời sang trang, nhanh chóng thoát nghèo, bạc vàng đầy tay, tiền nhiều như nước

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), Thiên Ấn ghé thăm là tín hiệu khuyến khích con giáp tuổi Mão, nếu bạn hào hứng với một khởi đầu mới thì thời gian này dành cho bạn. Đây là lúc bạn tràn đầy sức sống, trí tưởng tượng được nâng cao.

Tam Hội ghé thăm giúp con con giáp tuổi Mùi cảm nhận được chỗ dựa tinh thần từ người thân trong gia đình. Thậm chí họ còn mang lại cho bạn những lời khuyên quý giá để giúp bạn hiểu tình hình mà mình đang mắc phải.

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), người tuổi Sửu được Chính Quan nâng đỡ nên công việc khá trôi chảy. Bạn cho thấy sự nhanh nhạy trong việc xử lý các tình huống. Trong khi người khác còn đang loay hoay thì bạn đã nắm được vấn đề và đưa ra giải pháp hợp lý, gần như luôn đi trước mọi người một bước.

Thổ - Kim tương sinh mở ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ cho những chú Trâu. Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Sửu nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), Chính Quan tác động, người tuổi Thìn có vận trình khá vững vàng, công việc tiến triển từng bước nhờ sự chăm chỉ. Với sự nghiêm túc và có phương pháp, bạn dễ dàng hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, đôi khi sự cố chấp hoặc quá nguyên tắc có thể khiến bạn.

Tài vận của bạn khá tốt, với thu nhập đều đặn ổn định từ công việc chính. Bạn có cơ hội kiếm được tiền bất ngờ hoặc nhận được một khoản thưởng nhỏ. Nhưng bạn hãy nhớ rằng, một người khôn ngoan yêu tiền, cần kiếm tiền một cách có đạo đức. Bạn nên tránh xa các giao dịch mờ ám và duy trì sự minh bạch trong tài chính.

