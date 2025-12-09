Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 09/12/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền khi bước qua tháng 11 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua tháng 11 âm lịch, Thiên Ấn mang tới cho tuổi Dần những tín hiệu tích cực trong công việc ở thời điểm hiện tại. Bạn làm việc chăm chỉ nên sẽ nhận lại thành quả xứng đáng. Con giáp này luôn tự nhủ có làm mới có ăn, bạn luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. 

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, tuổi Dần cũng khá may mắn trong lĩnh vực tài chính. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thu nho nhỏ từ những dự án đầu tư trước đây, tiền bạc thu về đáng kể không phải lo lắng chi tiêu. Dù vậy, bạn vẫn nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp, tập trung vào việc tích lũy cho tương lai.

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước qua tháng 11 âm lịch, người tuổi Ngọ tìm được tiếng nói chung với các thành viên trong gia đình trong ngày có Tam hội, họ sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của bạn, hiểu mong muốn và tâm tư bạn đang cất giấu bao lâu nay. Thậm chí còn đưa ra cho bạn những chỉ dẫn để bạn có thể thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn. 

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Ngọ nên chú ý cảnh giác đến những đồng nghiệp tại nơi làm việc. Nhất là khi Thiên Quan có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn. Không phải ai cũng có ý xấu, song sẽ có một vài người lợi dụng lòng tốt và sơ hở để hại bạn bất cứ lúc nào. 

Con giáp tuổi Hợi 

Bước qua tháng 11 âm lịch, Tam Hội cục che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi. Công việc đã có tiến triển tốt hơn khi bạn làm việc tập trung và chăm chỉ. Để có thể đạt được hiệu quả cao thì bạn nên lập ra kế hoạch làm việc, sắp xếp các nhiệm vụ để thời gian có thể hoàn thành chúng.  

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tình duyên của tuổi Hợi đang có những khởi sắc nhất định. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Tuy vẫn ban đầu giữa cả hai còn khoảng cách nhưng chỉ cần chân thành thì sẽ có thể vượt qua mọi thử thách.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

