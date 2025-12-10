Dự báo thời tiết TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa kéo dài 2 ngày

Thời tiết TP.HCM và Nam Bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến về đêm và sáng khoảng 23 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 32 độ C. Mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khắp các phường xã trên địa bàn của thành phố. Trên khu vực Nam bộ, mưa trái mùa chủ yếu ở các địa phương ven biển.

Theo thông tin báo Thanh Niên , Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa trái mùa này chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh tạo ra các nhiễu động gió đông trên cao đưa mây giông từ biển vào đất liền.

Trên biển, khu vực phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Vùng áp thấp suy yếu và tan dần trên khu vực nam Biển Đông nên đợt mưa trái mùa ở Nam bộ cũng thu hẹp và kết thúc trong ngày 11.12.

Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung, trong đêm qua và sáng sớm nay (10.12) có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to như trạm Hồ Mỹ Thuận (Gia Lai) 56 mm, trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 58,6 mm…

Theo thông tin báo VietNamNet, dự báo thời tiết ngày 10/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa rải rác, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.