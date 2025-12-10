Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Ông Quang và ông Sanh đã lao xuống biển cứu người đàn ông tự tử trong thời điểm bão Kalmaegi đang ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang (trú tại thôn Tây An Vĩnh) và ông Lê Văn Sanh (trú tại thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) vì hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng ông Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thúng câu bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Chiều 6/11, ông D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Theo thông tin báo Tiền Phong, đến trưa 7/11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích. Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 8h ngày 8/11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện cứu được anh Phan Duy Quang. Đến 16h10 cùng ngày, nhờ hướng dẫn của anh Quang, tàu cao tốc An Vĩnh Express đã tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai.

Cảnh anh Sanh và anh Quang lao ra cứu anh C. giữa sóng gió bão số 13. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Tiếp đó, lúc 17h30, tàu cá QB 92981 TS của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã cứu được anh D.Q.C. khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Nhờ sức khỏe kiên cường cùng khả năng sinh tồn đáng nể, cả 3 người vẫn đương đầu với sóng gió suốt hơn 48 giờ trên biển. Câu chuyện 3 người sống sót trở về đã trở thành một kỳ tích ở Lý Sơn.

Hàng ngàn người dân Lý Sơn đã ra tận cầu cảng đón, bắn pháo hoa ăn mừng, khi 3 người trở về.

Người dân Lý Sơn tự hào về sự dũng cảm của anh Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh. Họ đã vì tình làng, nghĩa xóm, bất chấp nguy hiểm lao ra biển cứu người giữa bão tố.