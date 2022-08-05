Tang lễ 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình

Xã hội 05/08/2022 14:08

Đúng 13h chiều nay ngày 5/8, Công an Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ 13h đến 13h30: Công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và truy tặng các hình thức khen thưởng khác.

Tang lễ 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh 1
Lễ tang 3 liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông - Ảnh: Báo Lao Động

13h15 - Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã công bố Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Tang lễ 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh 2
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh: Zing News

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng đại diện các gia đình.

Trong buổi tang lễ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, đông đảo thân nhân, đồng đội, đồng nghiệp và người dân đã có mặt để chờ viếng, tiễn đưa các liệt sĩ. Giữa Lễ đài trang trọng là tấm biển mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc". Xung quanh ban thờ chung là các vòng hoa vàng, trắng đan xen.

Tang lễ 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh 3
Nghi thức phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm lúc 12h50 - Ảnh: Zing News

Tiếp đó, 3 linh cữu của các liệt sĩ được quàn trang trọng chính giữa, hoa hồng bao phủ dưới chân. Phía trước là bát hương, di ảnh từng đồng chí cùng đài hoa thơm ngát, với các huân, huy chương, phần thưởng cao quý...

Tang lễ 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh 4
Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiễn biệt 3 đồng đội - Ảnh: Zing News

Dự buổi lễ, về phía Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Về phía Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, có ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo đại diện cơ quan, ban, ngành thuộc TP Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, buổi lẽ sẽ kéo dài đến 17h, sau đó lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Tang lễ 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ: Trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh 5
3 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua) hi sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Thi hài 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC lần lượt đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia, người thân, đồng đội dõi theo không khỏi kìm nén những giọt nước mắt đau lòng

Thi hài 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC lần lượt đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia, người thân, đồng đội dõi theo không khỏi kìm nén những giọt nước mắt đau lòng

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh, mới đây vào lúc gần 10h sáng 5/8, thi hài 3 liệt sĩ đã được Ban tổ chức lễ tang đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia để chuẩn bị cho công tác tổ chức tang lễ diễn ra vào hồi 13h chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tang lễ 3 chiến sĩ PCCC hy sinh 3 chiến sĩ PCCC hy sinh Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 48 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?