Đúng 13h chiều nay ngày 5/8, Công an Hà Nội tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Theo thông tin từ báo Lao Động, từ 13h đến 13h30: Công bố các quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và truy tặng các hình thức khen thưởng khác. Lễ tang 3 liệt sĩ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông - Ảnh: Báo Lao Động 13h15 - Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã công bố Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của 3 liệt sĩ cho đại diện gia đình - Ảnh: Zing News Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng đại diện các gia đình. Trong buổi tang lễ tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, đông đảo thân nhân, đồng đội, đồng nghiệp và người dân đã có mặt để chờ viếng, tiễn đưa các liệt sĩ. Giữa Lễ đài trang trọng là tấm biển mang dòng chữ: "Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng uý Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc". Xung quanh ban thờ chung là các vòng hoa vàng, trắng đan xen.

Nghi thức phủ cờ lên áo quan các liệt sĩ được đội danh dự tiến hành trang nghiêm lúc 12h50 - Ảnh: Zing News Tiếp đó, 3 linh cữu của các liệt sĩ được quàn trang trọng chính giữa, hoa hồng bao phủ dưới chân. Phía trước là bát hương, di ảnh từng đồng chí cùng đài hoa thơm ngát, với các huân, huy chương, phần thưởng cao quý... Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiễn biệt 3 đồng đội - Ảnh: Zing News Dự buổi lễ, về phía Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Về phía Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, có ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo đại diện cơ quan, ban, ngành thuộc TP Hà Nội. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, buổi lẽ sẽ kéo dài đến 17h, sau đó lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển. 3 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua) hi sinh khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Người Lao Động Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Thi hài 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC lần lượt đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia, người thân, đồng đội dõi theo không khỏi kìm nén những giọt nước mắt đau lòng Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh, mới đây vào lúc gần 10h sáng 5/8, thi hài 3 liệt sĩ đã được Ban tổ chức lễ tang đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia để chuẩn bị cho công tác tổ chức tang lễ diễn ra vào hồi 13h chiều.

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