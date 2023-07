Thông tin mới nhất về việc tổ chức trọng thể tang lễ cho 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở quận Cầu Giấy

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hi sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

3 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ khiến nhiều người cảm thấy xót xa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, chương trình tổ chức lễ tang như sau, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 5-8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội): Đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).