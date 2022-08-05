Thông tin mới nhất về việc tổ chức trọng thể tang lễ cho 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở quận Cầu Giấy

Xã hội 05/08/2022 09:20

Hôm nay 5/8, Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức trọng thể tang lễ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân đối với 3 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở vụ cháy tại quán karaoke thuộc quận Cầu Giấy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hi sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thông tin mới nhất về việc tổ chức trọng thể tang lễ cho 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở quận Cầu Giấy - Ảnh 1
3 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hy sinh khi làm nhiệm vụ khiến nhiều người cảm thấy xót xa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, chương trình tổ chức lễ tang như sau, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 5-8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội): Đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo đó, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được di chuyển qua các cung đường: Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Láng - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - Văn La - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia.

Từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Từ 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Thông tin mới nhất về việc tổ chức trọng thể tang lễ cho 3 chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ ở quận Cầu Giấy - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Trước đó theo thông tin chia sẻ từ báo Thanh Niên khoảng 13 giờ 10 chiều 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo cháy tại số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy), đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Đống Đa đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 14 giờ 15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy đã hy sinh.

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Liên quan đến vụ 3 chiến sĩ PCCC hy sinh trong hỏa hoạn ở quán karaoke, mẹ của trung tá Đặng Anh Quân vẫn không tin rằng con trai của mình đã qua đời không khỏi khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

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