Mạng xã hội từ tối 15/8 lan truyền thông tin vào đêm 13/8, một phụ nữ nghi tự tử tại khu vực cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Thi thể người này sau đó trôi dạt về hạ lưu và được tìm thấy tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 16/8, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ phản ánh của người dân về việc phải nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể người thân chết đuối trên sông Hồng về nhà lo hậu sự.

Người xấu số là bà H.T.T.H. (trú tại khu 20, xã Vạn Xuân) được xác định mắc bệnh trầm cảm, tinh thần không ổn định. Bà H. có 2 con gái còn nhỏ (9 tuổi và 7 tuổi), chồng bà H. cũng đã qua đời cách nay vài năm.

Đêm 13/8, bà H. đi khỏi nhà, gia đình đã thông báo tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, thi thể người phụ nữ xấu số này được phát hiện gần khu vực cầu Vĩnh Thịnh (nối tỉnh Phú Thọ và Sơn Tây, TP Hà Nội).

Gia đình tổ chức mai táng bà H.T.T.H. - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một người hành nghề thuyền chài tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh đã vớt được thi thể bà H..

Người này liên lạc yêu cầu gia đình phải đưa 60 triệu đồng mới cho mang thi thể bà H. về nhà lo hậu sự.

Sau khi gia đình “xin xỏ mãi” thì số tiền được giảm xuống còn 50 triệu đồng. Nội dung tố cáo trên mạng xã hội còn kèm theo cả thông tin chuyển tiền 50 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng.

Đại diện UBND xã Vạn Xuân thông tin, đến nay gia đình đã lo xong hậu sự cho bà H.T.T.H..

Chính quyền sở tại cũng tổ chức đoàn tới thăm hỏi, động viên gia đình. Đây là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.

