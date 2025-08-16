Tài xế xe ôm công nghệ gục xuống đường, tựa lưng vào tường. Người dân địa phương phát hiện nạn nhân có vết thương ở cổ, mất nhiều máu và đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 16/8, Công an TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính 18 tuổi, quê Bình Phước (cũ, nay là tỉnh Đồng Nai), để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Nạn nhân là ông L.H.P (47 tuổi, quê Bạc Liêu), hành nghề xe ôm công nghệ. Khi bị bắt, đối tượng Tính khai ban đầu với cảnh sát, đặt cuốc xe 45.000 đồng vào địa chỉ kể trên để hù dọa ông P. lấy xe, lấy điện thoại chạy ra Hà Nội để làm ăn.

Khi cảnh sát hỏi “muốn cướp nhưng không được rồi ra tay với nạn nhân đúng không?”, lúc này đối tượng Tính nói “không, do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này, tôi đã hết đường sống…”. Theo đối tượng Tính, con dao do y tự mua sẵn…, khi thực hiện xong hành vi đã vứt trong bụi chuối gần hiện trường. Nạn nhân gục bên chiếc xe máy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 22h18 tối 15/8, ông P. chở một nam thanh niên vào hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai. Sau khi vào hẻm, nam tài xế bất ngờ quay đầu xe.

Khoảnh khắc nghi phạm cầm dao cắt cổ tài xế xe ôm công nghệ được camera an ninh nhà dân ghi lại. Clip: CH Vài giây sau, một tiếng la hét lớn vang lên. Nghi can cầm dao chạy ra khỏi hẻm, còn nạn nhân đuổi theo sau một đoạn ngắn rồi quay lại xe. Ông P. sau đó gục xuống đường, tựa lưng vào tường. Người dân địa phương phát hiện nạn nhân có vết thương ở cổ, mất nhiều máu và đã tử vong. Khoảnh khắc nghi phạm cầm dao cắt cổ tài xế xe ôm công nghệ được camera an ninh nhà dân ghi lại - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h đêm 15/8. Nhiều người dân tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây bất ngờ nghe thấy tiếng la hét. Khi chạy ra, họ chứng kiến anh P. đang giằng co với một thanh niên. Theo lời kể của nhân chứng, sau khi bị đâm một nhát vào cổ, anh P. vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công ra đến tận đường lớn. Sau một đoạn, anh quay lại hẻm, dựa vào tường và gục xuống, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Future cùng túi xách và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này' Chiều 16/8, Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/camera-he-lo-khoanh-khac-tai-xe-xe-om-bi-sat-hai-o-tphcm-739961.html