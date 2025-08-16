Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM

Đời sống 16/08/2025 17:34

Tài xế xe ôm công nghệ gục xuống đường, tựa lưng vào tường. Người dân địa phương phát hiện nạn nhân có vết thương ở cổ, mất nhiều máu và đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 16/8, Công an TP.HCM vẫn đang lập hồ sơ lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính 18 tuổi, quê Bình Phước (cũ, nay là tỉnh Đồng Nai), để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Nạn nhân là ông L.H.P (47 tuổi, quê Bạc Liêu), hành nghề xe ôm công nghệ.

Khi bị bắt, đối tượng Tính khai ban đầu với cảnh sát, đặt cuốc xe 45.000 đồng vào địa chỉ kể trên để hù dọa ông P. lấy xe, lấy điện thoại chạy ra Hà Nội để làm ăn.

Khi cảnh sát hỏi “muốn cướp nhưng không được rồi ra tay với nạn nhân đúng không?”, lúc này đối tượng Tính nói “không, do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này, tôi đã hết đường sống…”. Theo đối tượng Tính, con dao do y tự mua sẵn…, khi thực hiện xong hành vi đã vứt trong bụi chuối gần hiện trường.

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM - Ảnh 1
Nạn nhân gục bên chiếc xe máy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 22h18 tối 15/8, ông P. chở một nam thanh niên vào hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai. Sau khi vào hẻm, nam tài xế bất ngờ quay đầu xe.

Khoảnh khắc nghi phạm cầm dao cắt cổ tài xế xe ôm công nghệ được camera an ninh nhà dân ghi lại. Clip: CH

Vài giây sau, một tiếng la hét lớn vang lên. Nghi can cầm dao chạy ra khỏi hẻm, còn nạn nhân đuổi theo sau một đoạn ngắn rồi quay lại xe.

Ông P. sau đó gục xuống đường, tựa lưng vào tường. Người dân địa phương phát hiện nạn nhân có vết thương ở cổ, mất nhiều máu và đã tử vong.

Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM - Ảnh 2Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM - Ảnh 3Camera hé lộ khoảnh khắc tài xế xe ôm bị sát hại ở TP.HCM - Ảnh 4
Khoảnh khắc nghi phạm cầm dao cắt cổ tài xế xe ôm công nghệ được camera an ninh nhà dân ghi lại - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h đêm 15/8. Nhiều người dân tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây bất ngờ nghe thấy tiếng la hét. Khi chạy ra, họ chứng kiến anh P. đang giằng co với một thanh niên.

Theo lời kể của nhân chứng, sau khi bị đâm một nhát vào cổ, anh P. vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công ra đến tận đường lớn. Sau một đoạn, anh quay lại hẻm, dựa vào tường và gục xuống, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Future cùng túi xách và ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh.

Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Chiều 16/8, Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm Châu Phú Tính (18 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong sát hại tài xế tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Bắt nghi phạm sát hại cụ bà 80 tuổi ở TP.HCM, hé lộ hình ảnh camera lúc gây án

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

Xe bán tải vượt đèn đỏ, tông xe máy kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Lời khai bất ngờ của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm: 'Do tôi hoảng loạn quá mới ra cơ sự này'

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp

Cha ruột của bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm xin dừng nhận quyên góp

Người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi trong khách sạn, tiết lộ lời khai ban đầu

Người phụ nữ sát hại bạn trai kém 11 tuổi trong khách sạn, tiết lộ lời khai ban đầu

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn "Mong thầy không giao bất kỳ ai"

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa kèm lời nhắn "Mong thầy không giao bất kỳ ai"