Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng

Đời sống 12/03/2026 09:13

Hôm nay, ngày 12/3/2026, giá vàng đã sụt giảm khi nhà đầu tư bán chốt lời. Trong nước, vàng SJC mua vàng miếng xuống 182,8 triệu đồng/lượng, bán ra còn 185,8 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (12/3), giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 182,8 triệu đồng/lượng, bán ra còn 185,8 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng so với hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được giảm 1,4 triệu đồng khi mua vào xuống 182,5 triệu đồng, bán ra 185,5 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty khác giảm nhưng vẫn mua bán vàng nhẫn bằng vàng miếng như PNJ mua vào 182,8 triệu đồng, bán ra 185,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào vàng nhẫn 182,8 triệu đồng và bán ra 185,8 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 12/3/2026: Quay đầu giảm 1,4 triệu đồng, SJC bán ra còn 185,8 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm theo giá thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.153 USD/ounce, giảm 71 USD so với mức cao nhất của phiên giao dịch đêm qua là 5.224 USD/ounce.

Yếu tố chính thúc đẩy đà giảm là áp lực chốt lời từ các vị thế hợp đồng tương lai ngắn hạn, kết hợp với chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng giá, tạo sức ép tiêu cực lên giá vàng hôm nay.

Đồng thời, giá dầu thô phục hồi và giao dịch quanh mức 86,5 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,2%, góp phần củng cố xu hướng điều chỉnh của giá vàng.

Về dữ liệu kinh tế, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 của Mỹ cho thấy kết quả phù hợp với kỳ vọng của thị trường, do đó không tạo ra biến động mạnh. CPI tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này củng cố quan điểm rằng lạm phát đang ổn định, nhưng không đủ để thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 18/3 sắp tới.

Giới phân tích nhận định đà điều chỉnh hiện tại của giá vàng được đánh giá là kỹ thuật sau chuỗi tăng mạnh gần đây. Thị trường theo dõi chặt chẽ diễn biến đồng USD và các tín hiệu chính sách tiền tệ sắp tới để đánh giá xu hướng tiếp theo.

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