Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu?

Sao quốc tế 12/03/2026 08:30

4 công ty của Triệu Vy đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, nhiều công ty còn lại hoạt động rất hạn chế.

Cổ phần bị phong tỏa của Triệu Vy thuộc về công ty Wuhu Dongrunfa Investment Co., Ltd., với giá trị 9 triệu NDT (hơn 34 tỉ đồng). Thời hạn phong tỏa từ 9.3.2026 đến 8.3.2029.

Theo Sohu, việc Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu lần này không phải vụ án mới riêng lẻ, mà là sự kéo dài của tranh chấp bảo lãnh từ nhiều năm trước; đồng thời phản ánh tình trạng khó khăn tài chính và pháp lý mà nữ nghệ sĩ từng hoạt động mạnh ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn đầu tư đang phải đối mặt.

Công ty Wuhu Dongrunfa được thành lập vào tháng 6.2010, người đại diện pháp luật là Triệu Kiện - anh trai Triệu Vy, với vốn đăng ký 10 triệu NDT. Phạm vi kinh doanh bao gồm đầu tư doanh nghiệp, quản lý và tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thương mại.

Công ty này do Triệu Vy nắm 90% cổ phần và Triệu Kiện nắm 10% cổ phần. Đồng nghĩa, Triệu Vy là cổ đông kiểm soát tuyệt đối của công ty. Việc phong tỏa cổ phần lần này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền xử lý tài sản của cô đối với doanh nghiệp.

Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu? - Ảnh 1

 

Tòa án quận Đông Thành, Bắc Kinh sau đó nhiều lần phong tỏa cổ phần dưới tên nữ diễn viên. Lần phong tỏa này thực chất là gia hạn sau khi đợt phong tỏa trước hết hạn, thời hạn vẫn là 3 năm.

Việc phong tỏa cổ phần tại Wuhu Dongrunfa chỉ là một phần. Cùng lúc đó, tòa án cũng phong tỏa thêm 1,9 triệu NDT cổ phần của Triệu Vy tại Tibet Longwei Culture Media Co., Ltd. (cô nắm 95% cổ phần); 5 triệu NDT cổ phần tại Hebao Entertainment Group Co., Ltd.

Tổng cộng 3 khoản cổ phần bị phong tỏa lên tới 15,9 triệu NDT, tất cả đều có thời hạn 3 năm.

Trong đó, Tibet Longwei Culture Media chính là trung tâm của vụ “mua lại Wanjia Culture” năm 2016. Khi đó, Triệu Vy và chồng cũ Huỳnh Hữu Long thông qua công ty này - vốn bị coi là “công ty vỏ bọc” - dùng đòn bẩy tài chính gấp 51 lần để cố gắng thâu tóm Wanjia Culture.

Do vi phạm quy định công bố thông tin và gây hiểu lầm cho thị trường, cổ phiếu công ty đã lao dốc mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ. Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã phạt tiền và cấm Triệu Vy cùng chồng tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Dư âm của vụ việc đến nay vẫn chưa chấm dứt.

Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu? - Ảnh 2

Những năm gần đây, tình hình tài chính của Triệu Vy ngày càng khó khăn, các tranh chấp pháp lý liên tiếp xuất hiện. Ngoài vụ tranh chấp với Minsheng Trust, cô còn phải đối mặt hơn 400 vụ kiện liên quan đến trách nhiệm cung cấp thông tin sai lệch trong chứng khoán, với tổng số tiền bồi thường lên tới hàng chục triệu NDT.

Trong giai đoạn 2024-2026, các tòa án ở Hàng Châu và Chiết Giang đã nhiều lần phán quyết Triệu Vy phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới, với số tiền từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn NDT mỗi vụ.

Một chi tiết gây chú ý là tháng 11.2024, Triệu Vy và công ty liên quan còn bị cưỡng chế thi hành án vì khoản nợ chỉ 8.488 NDT - một con số rất nhỏ so với những thương vụ đầu tư hàng trăm triệu NDT trước đây của cô.

Theo quy định pháp luật, cổ phần bị phong tỏa không được chuyển nhượng, thế chấp hoặc nhận cổ tức. Điều này có nghĩa, trong 3 năm tới, Triệu Vy không thể bán hoặc sử dụng 15,9 triệu NDT cổ phần này để xoay vòng tiền, khiến áp lực tài chính càng lớn.

Song song với đó, đế chế kinh doanh của Triệu Vy đang thu hẹp rõ rệt. Trước đây, cô từng tham gia đầu tư hơn 10 công ty trong các lĩnh vực phim ảnh, giải trí và tài chính, với tối đa 16 doanh nghiệp liên quan.

Hiện nay, 4 công ty của Triệu Vy đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, nhiều công ty còn lại hoạt động rất hạn chế.

Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Những năm gần đây, Triệu Vy chỉ thỉnh thoảng tương tác với bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ diễn viên được cho là tìm sự bình yên bằng việc nghiên cứu Phật pháp, sống kín tiếng hơn.

