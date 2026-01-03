Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 03/01/2026 14:24

Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong một livestream lúc rạng sáng.

Lúc 2h ngày cuối cùng của năm 2025, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong livestream của thương hiệu rượu vang do cô điều hành, theo tờ QQ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên chỉ diễn ra trong vài phút nhưng cũng khiến người hâm mộ hạnh phúc và hy vọng Triệu Vy trở lại ngành giải trí.

Trước khi Triệu Vy bất ngờ xuất hiện, buổi phát trực tiếp khá im ắng với rất ít người theo dõi. Sau khi thấy nữ diễn viên góp mặt, người hâm mộ lan truyền thông tin khiến lượng truy cập tăng lên chóng mặt. Theo QQ, khán giả ồ ạt bình luận và tặng quà cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, khi Triệu Vy và người dẫn chương trình đang trò chuyện sôi nổi, buổi phát trực tiếp bị tắt đột ngột. Sau đó, nữ diễn viên phản hồi qua tin nhắn thoại trong nhóm người hâm mộ rằng cô không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp như thế nữa. Theo QQ, động thái của ngôi sao Hoàn Châu cách cách là một bước thử nghiệm.

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới - Ảnh 1

Cuối năm 2025, Triệu Vy bức xúc lên tiếng khi bị đồn liên quan đến trùm tội phạm lừa đảo Xà Trí Giang. Luật sư của nữ diễn viên cho biết thông tin cô dính líu tới tổ chức lừa đảo là vô căn cứ, bịa đặt trắng trợn gây tổn hại nghiêm trọng danh dự. Phía Triệu Vy cũng yêu cầu xóa các bài đăng xuyên tạc về Triệu Vy.

Hồi tháng 7/2025, QQ đưa tin Triệu Vy rơi vào tình thế khó khăn. Dinh thự của nữ diễn viên và chồng cũ Huỳnh Hữu Long tại Hong Kong được đưa ra bán đấu giá. Mấy năm gần đây, cổ phần của Triệu Vy liên tục bị đóng băng. Từng sở hữu hàng loạt công ty nhưng giờ đây Triệu Vy chỉ còn một hãng phim truyền hình ở Thượng Hải. Truyền thông cho biết công ty này đang chật vật tồn tại.

Khi đó, anh trai của Triệu Vy là Triệu Kiện đăng một bài viết dài lên trang cá nhân để chỉ trích những kẻ tung tin đồn về em gái. Triệu Kiện bức xúc khi có người tung tin Triệu Vy liên quan đến các vụ lừa đảo xuyên biên giới ở miền Bắc Myanmar.

Triệu Kiện thậm chí đăng ảnh chụp màn hình các bình luận ác ý và lăng mạ Triệu Vy. Triệu Kiện tuyên bố sẽ đâm đơn kiện để bảo vệ quyền lợi của em gái. Theo anh trai, Triệu Vy đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất từ trước đến nay khi liên tục phải đương đầu với những sóng gió và tin đồn bủa vây.

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới - Ảnh 2

Triệu Vy thông báo ly hôn vào cuối năm 2024. Thời điểm đó, Triệu Vy cho biết: “Tôi đã chính thức ly hôn với ông Huỳnh từ nhiều năm trước và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt về mặt pháp lý. Mọi sự kiện, bình luận hay tin tức về anh ấy đều không liên quan gì đến tôi. Tôi cầu xin tất cả các bên tôn trọng sự thật này và tránh lôi kéo tôi vào những thông tin sai lệch hoặc vô căn cứ”.

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Gần đây, nhiều thông tin liên quan đến Triệu Vy lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là những ồn ào xoay quanh gia đình chồng cũ và tình hình tài chính hiện tại của “én nhỏ”.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

TIN MỚI NHẤT

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Thần Tài yêu thương, ban phát TIỀN VÀNG cho 3 con giáp trong ngày 4, 5, 6 và 7/1/2026, tận hưởng mọi đặc ân, làm ăn trăm sự thuận lợi, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

TP.HCM: Bắt khẩn cấp kẻ đập ly vào người cô gái tại quán cà phê

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Trong 2 ngày cuối tuần (3 và 4 tháng 1), 3 con giáp Phước báu hội tụ, Phú Quý ngập lối, chớp mắt là có tiền, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/1-6/1), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nam sinh lớp 12 tử vong

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 4/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Từ ngày 15/11 đến 25/11 âm lịch, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, Quý Nhân mang LỘC đến tận nhà, tiền căng chặt ví, Phú Quý tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Diện mạo mới của Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng vì lý do này

Sao Việt 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Cháy quán bar kinh hoàng trong đêm giao thừa, 40 người tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Danh tính bất ngờ về nam hành khách dùng đũa đâm vào mặt tài xế taxi

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

Bé trai 4 tuổi tử vong, nhiều người phải cấp cứu sau khi ăn hoa quả, sữa chua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được ngợi khen khi Sở Kiều truyện phần 2 công bố nữ chính

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới

Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới