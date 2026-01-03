Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Trước khi Triệu Vy bất ngờ xuất hiện, buổi phát trực tiếp khá im ắng với rất ít người theo dõi. Sau khi thấy nữ diễn viên góp mặt, người hâm mộ lan truyền thông tin khiến lượng truy cập tăng lên chóng mặt. Theo QQ, khán giả ồ ạt bình luận và tặng quà cho nữ diễn viên.

Lúc 2h ngày cuối cùng của năm 2025, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong livestream của thương hiệu rượu vang do cô điều hành, theo tờ QQ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên chỉ diễn ra trong vài phút nhưng cũng khiến người hâm mộ hạnh phúc và hy vọng Triệu Vy trở lại ngành giải trí.

Tuy nhiên, khi Triệu Vy và người dẫn chương trình đang trò chuyện sôi nổi, buổi phát trực tiếp bị tắt đột ngột. Sau đó, nữ diễn viên phản hồi qua tin nhắn thoại trong nhóm người hâm mộ rằng cô không thể tiếp tục phát sóng trực tiếp như thế nữa. Theo QQ, động thái của ngôi sao Hoàn Châu cách cách là một bước thử nghiệm.

Cuối năm 2025, Triệu Vy bức xúc lên tiếng khi bị đồn liên quan đến trùm tội phạm lừa đảo Xà Trí Giang. Luật sư của nữ diễn viên cho biết thông tin cô dính líu tới tổ chức lừa đảo là vô căn cứ, bịa đặt trắng trợn gây tổn hại nghiêm trọng danh dự. Phía Triệu Vy cũng yêu cầu xóa các bài đăng xuyên tạc về Triệu Vy.

Hồi tháng 7/2025, QQ đưa tin Triệu Vy rơi vào tình thế khó khăn. Dinh thự của nữ diễn viên và chồng cũ Huỳnh Hữu Long tại Hong Kong được đưa ra bán đấu giá. Mấy năm gần đây, cổ phần của Triệu Vy liên tục bị đóng băng. Từng sở hữu hàng loạt công ty nhưng giờ đây Triệu Vy chỉ còn một hãng phim truyền hình ở Thượng Hải. Truyền thông cho biết công ty này đang chật vật tồn tại.

Khi đó, anh trai của Triệu Vy là Triệu Kiện đăng một bài viết dài lên trang cá nhân để chỉ trích những kẻ tung tin đồn về em gái. Triệu Kiện bức xúc khi có người tung tin Triệu Vy liên quan đến các vụ lừa đảo xuyên biên giới ở miền Bắc Myanmar.

Triệu Kiện thậm chí đăng ảnh chụp màn hình các bình luận ác ý và lăng mạ Triệu Vy. Triệu Kiện tuyên bố sẽ đâm đơn kiện để bảo vệ quyền lợi của em gái. Theo anh trai, Triệu Vy đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất từ trước đến nay khi liên tục phải đương đầu với những sóng gió và tin đồn bủa vây.

Triệu Vy thông báo ly hôn vào cuối năm 2024. Thời điểm đó, Triệu Vy cho biết: “Tôi đã chính thức ly hôn với ông Huỳnh từ nhiều năm trước và cuộc hôn nhân của chúng tôi đã chấm dứt về mặt pháp lý. Mọi sự kiện, bình luận hay tin tức về anh ấy đều không liên quan gì đến tôi. Tôi cầu xin tất cả các bên tôn trọng sự thật này và tránh lôi kéo tôi vào những thông tin sai lệch hoặc vô căn cứ”.