Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Sao quốc tế 12/08/2025 16:37

Tiểu Tứ Nguyệt cùng mẹ, diễn viên Triệu Vy và bà ngoại xuất hiện tại sảnh khởi hành của sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc mẹ con Triệu Vy xuất hiện tại một sân bay quốc tế. Những hình ảnh này được một số hành khách tình cờ bắt gặp và chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong loạt ảnh, Tiểu Tứ Nguyệt – con gái của Triệu Vy – gây chú ý với vóc dáng cao ráo, diện nguyên set đen đơn giản nhưng trông vẫn nổi bật. Cô bé mặc áo khoác đen, quần legging, đi đôi sandal đen có gắn các phụ kiện hoạt hình dễ thương. Trên tay Tiểu Tứ Nguyệt cầm chiếc điện thoại, gương mặt trầm lặng và có phần mệt mỏi, hầu như không nói gì trong suốt quá trình di chuyển.

Một khoảnh khắc khác cho thấy cô bé ngồi trên chiếc vali mini tự lái, trông khá thú vị nhưng thần thái vẫn toát lên sự uể oải.

 

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi' - Ảnh 1Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi' - Ảnh 2

Theo Sinchew, khi phát hiện các tay săn ảnh chụp, Tiểu Tứ Nguyệt ngại ngùng lấy tay che mặt, sau đó nhìn lảng đi nơi khác. Có lúc, cô quay ra cười, cúi đầu chào xã giao.

Dù là con của ngôi sao, nhiều năm nay, Tứ Nguyệt rất ít tiếp xúc với truyền thông. Gần đây, khi trở về thăm gia đình, cô được quan tâm nhiều, hình ảnh thường xuất hiện trên các mặt báo.

Tiểu Tứ Nguyệt tuổi 17 cao ráo, thanh tú, gương mặt mang nhiều đường nét của người mẹ nghệ sĩ. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu thời thơ ấu dường như vẫn được giữ nguyên vẹn, tuy nhiên cô gầy và cao ráo hơn trước rất nhiều. So với nhiều bạn bè "ngôi sao thế hệ thứ hai", Tứ Nguyệt mặc đồ basic, chủ yếu chọn áo phông, quần dài. Một số người "soi" ra Tứ Nguyệt mặc hàng hiệu từ đầu tới chân, chủ yếu là đồ Balencia giá đến hàng chục nghìn NDT.

 

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi' - Ảnh 3

Tiểu Tứ Nguyệt hiện theo học tại Le Rosey ở Thụy Sĩ, với học phí hàng năm khoảng 2,8 triệu NDT. Cô bé hiện mở tài khoản mạng xã hội cá nhân hồi tháng 5 và gây chú ý với Vlog đầu tiên về cuộc sống xa quê. Vlog đầu tiên của cô đã thu hút hơn 80.000 người theo dõi, nhiều người khen ngợi cô bé có giọng nói nhẹ nhàng và duyên dáng.

Một số nguồn tin cho hay rút kinh nghiệm từ bản thân, Triệu Vy muốn giữ con gái tránh xa ngành giải trí và cho con theo học ở một nền giáo dục ưu tú, ưu tiên việc học hành.

Thông tin nữ diễn viên Triệu Vy tiếp tục bị phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu NDT đang thu hút sự chú ý của dư luận.

