Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất

Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đầy thăng trầm, nghệ sĩ Thương Tín mang theo hai tâm nguyện lớn nhất: được đứng trên sân khấu một lần nữa để chào khán giả yêu thương mình hơn nửa thế kỷ, và được lo lắng, bù đắp cho con gái nhỏ - điều ông luôn day dứt mỗi khi nhắc đến. Theo đó, tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" ngày năm 2023 ở TPHCM, Thương Tín chia sẻ với phóng viên rằng, việc thực hiện đêm nhạc này là tâm nguyện của ông sau khi vượt qua đột quỵ. Ông muốn có một đêm nhạc cuối đời như lời chào trân trọng gửi đến khán giả.

Đêm nhạc cũng mang ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ doanh thu được dành để hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành có hoàn cảnh khó khăn. Việc tham gia biểu diễn ba ca khúc "Hoa trinh nữ", "Tình cây và đất", "Giã từ" đối với ông không chỉ là một buổi diễn mà là khoảnh khắc cuối cùng để tri ân nghề và khán giả. Nghệ sĩ Thương Tín Sau đó, trong một cuộc trò chuyện khác với phóng viên vào năm 2024 khi ông bệnh nặng, ông nói bản thân vẫn còn day dứt chuyện chăm lo cho con gái.

Cuộc hôn nhân với vợ đổ vỡ khiến con gái rời xa ông, và đó là điều khiến Thương Tín day dứt nhất. Ông từng bật khóc khi nhắc đến con vì nhớ thương con nhưng tự trách bản thân không đủ điều kiện và sức lực để chăm lo cho gia đình. Ở giai đoạn cuối đời, ông nói bản thân có tâm nguyện muốn được lo lắng, chăm sóc cho con gái nhỏ và thấy con trưởng thành. Ông tiết lộ con gái chính là động lực sống của ông ở những giai đoạn khó khăn nhất. Hai con của Thương Tín quỳ trước linh cữu cha Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956. Ông xuất thân từ sân khấu cải lương. Sau đó, Thương Tín nhanh chóng chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1980. Với ngoại hình phong trần, ánh mắt mạnh mẽ và lối diễn xuất sắc sảo, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt vai diễn kinh điển: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng. Tính đến năm 2015, ông tham gia hơn 200 bộ phim - một kỷ lục hiếm có đối với diễn viên Việt Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao, có năm ông đóng hàng chục phim, trở thành gương mặt phủ sóng rộng khắp trên màn ảnh lớn và nhỏ. Đối với nhiều khán giả, Thương Tín không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của phim ảnh thập niên cuối 1980.

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, anh đang ở quê của Thương Tín. Hiện, vợ con Thương Tín đã có mặt để cùng gia đình lo hậu sự cho nam nghệ sĩ.

