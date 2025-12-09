Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất

Hậu trường 09/12/2025 15:42

Những ngày cuối đời, sức khỏe và ý thức của Thương Tín sút giảm nghiêm trọng.

Diễn viên Thương Tín qua đời vào 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời đầy thăng trầm, nghệ sĩ Thương Tín mang theo hai tâm nguyện lớn nhất: được đứng trên sân khấu một lần nữa để chào khán giả yêu thương mình hơn nửa thế kỷ, và được lo lắng, bù đắp cho con gái nhỏ - điều ông luôn day dứt mỗi khi nhắc đến.

Theo đó, tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" ngày năm 2023 ở TPHCM, Thương Tín chia sẻ với phóng viên rằng, việc thực hiện đêm nhạc này là tâm nguyện của ông sau khi vượt qua đột quỵ. Ông muốn có một đêm nhạc cuối đời như lời chào trân trọng gửi đến khán giả.

Đêm nhạc cũng mang ý nghĩa nhân văn khi toàn bộ doanh thu được dành để hỗ trợ các nghệ sĩ lão thành có hoàn cảnh khó khăn. Việc tham gia biểu diễn ba ca khúc "Hoa trinh nữ", "Tình cây và đất", "Giã từ" đối với ông không chỉ là một buổi diễn mà là khoảnh khắc cuối cùng để tri ân nghề và khán giả.

Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thương Tín

Sau đó, trong một cuộc trò chuyện khác với phóng viên vào năm 2024 khi ông bệnh nặng, ông nói bản thân vẫn còn day dứt chuyện chăm lo cho con gái.

Cuộc hôn nhân với vợ đổ vỡ khiến con gái rời xa ông, và đó là điều khiến Thương Tín day dứt nhất. Ông từng bật khóc khi nhắc đến con vì nhớ thương con nhưng tự trách bản thân không đủ điều kiện và sức lực để chăm lo cho gia đình.

Ở giai đoạn cuối đời, ông nói bản thân có tâm nguyện muốn được lo lắng, chăm sóc cho con gái nhỏ và thấy con trưởng thành. Ông tiết lộ con gái chính là động lực sống của ông ở những giai đoạn khó khăn nhất.

Hai tâm nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín trước khi mất - Ảnh 2
Hai con của Thương Tín quỳ trước linh cữu cha

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956. Ông xuất thân từ sân khấu cải lương. Sau đó, Thương Tín nhanh chóng chuyển hướng sang điện ảnh và trở thành một trong những nam diễn viên nổi tiếng ở thập niên 1980. Với ngoại hình phong trần, ánh mắt mạnh mẽ và lối diễn xuất sắc sảo, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt vai diễn kinh điển: thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Tính đến năm 2015, ông tham gia hơn 200 bộ phim - một kỷ lục hiếm có đối với diễn viên Việt Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao, có năm ông đóng hàng chục phim, trở thành gương mặt phủ sóng rộng khắp trên màn ảnh lớn và nhỏ. Đối với nhiều khán giả, Thương Tín không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của phim ảnh thập niên cuối 1980.

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, anh đang ở quê của Thương Tín. Hiện, vợ con Thương Tín đã có mặt để cùng gia đình lo hậu sự cho nam nghệ sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín Thương Tín qua đời sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Tâm sự Eva 15 phút trước
Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Tâm sự 17 phút trước
Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Đời sống 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 33 phút trước
NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Đời sống 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Video 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Xót xa con gái của Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Tiết lộ thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ thông tin về tang lễ của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Sau Nhật Kim Anh, MC Quyền Linh lên tiếng tin đồn 'bị bắt' trên mạng xã hội

Sau Nhật Kim Anh, MC Quyền Linh lên tiếng tin đồn 'bị bắt' trên mạng xã hội

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch