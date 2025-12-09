Tiết lộ những ngày cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín

Nghệ sĩ Thương Tín trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Khánh Hòa vào ngày 8/12. Hiện gia đình tập trung lo liệu hậu sự cho ông. Thanh Tùng, con trai của nghệ sĩ từ TP.HCM về Khánh Hòa để chịu tang cha.

Sự ra đi của diễn viên Ván bài lật ngửa khiến đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe của ông giảm sút. Sau khi bị đột quỵ vào năm 2021, Thương Tín phải liên tục ra vào bệnh viện. Vài năm qua, ông về hẳn quê ở Khánh Hòa để gần người thân.

Sáng 9/12, thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời, hưởng thọ 70 tuổi khiến khán giả bàng hoàng. Ông đã trút hơi thở cuối cùng ở tại quê nhà vào trưa 8/12. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Thương Tín mắc nhiều bệnh, tình trạng sức khỏe xuống dốc. Vào năm 2023, nghệ sĩ từng bị tai nạn không thể đi lại, phải ngồi xe lăn.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu vừa chia sẻ hình ảnh của Thanh Tùng - con trai của NS Thương Tín. Anh để lộ gương mặt đau buồn, ngồi thẫn thờ trước sự ra đi của bố. Hình ảnh này khiến không ít khán giả xót xa. Được biết, anh Thanh Tùng và người thân đang túc trực lo hậu sự cho nghệ sĩ Thương Tín tại nhà riêng.

Nghệ sĩ Thương Tín 

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người nhiều năm hỗ trợ, chăm sóc Thương Tín tại TP.HCM thường xuyên ghé thăm nam nghệ sĩ mỗi khi có dịp thuận tiện. Anh cũng giữ liên lạc thường xuyên với người thân Thương Tín để biết các thông tin sức khỏe của ông. Trong lần gần nhất anh gặp lại nam diễn viên vào giữa tháng 9, Tô Hiếu cho biết Thương Tín rất ít nói, hầu như không giao tiếp. Chỉ khi nào đồng nghiệp hỏi, Thương Tín mới trả lời.

 

Nghệ sĩ Thương Tín phải ngồi xe lăn, không thể đi lại. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường đều phải cần người thân chăm sóc.

Khi chia sẻ với Tô Hiếu, Thương Tín luôn bày tỏ nỗi nhớ TP.HCM, công việc diễn xuất và con gái.

Trước khi qua đời, nghệ sĩ Thương Tín mắc nhiều bệnh, tình trạng sức khỏe xuống dốc

Từ cuối năm 2024, sức khỏe của Thương Tín đã giảm sút rõ. Trong một lần bị té xe vào tháng 9/2024, ông được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Phan Rang. Ông bị bể bánh chè và viêm khớp gối nặng. Song Thương Tín không biết tình trạng bệnh, di chuyển nhiều khiến chân càng tổn thương.

Sau đó, người thân đưa ông lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để thăm khám, điều trị. Bác sĩ kết luận Thương Tín bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, thể trạng Thương Tín yếu, không thể mổ. Ông phải ngồi xe lăn và chuyển về ở với người thân tại Khánh Hòa để tiện chăm sóc. Mỗi khi lên TP.HCM tái khám, ông tá túc tại nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu.

4 năm trước, Thương Tín cũng từng một lần đối diện cửa tử. Khi đó, ông bị đột quỵ, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và thở máy. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, Thương Tín vượt qua bạo bệnh. Tuy nhiên, ông phải tập vật lý trị liệu kết hợp châm cứu để phục hồi chức năng vận động. Do hoàn cảnh Thương Tín gặp khó khăn, không đủ tiền để trang trải các chi phí, các nghệ sĩ đã quyên góp, giúp đỡ ông yên tâm chữa bệnh.

