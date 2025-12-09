Sau Nhật Kim Anh, MC Quyền Linh lên tiếng tin đồn 'bị bắt' trên mạng xã hội

Ngày 8/12, thông tin liên quan đến Quyền Linh lan truyền trên mạng xã hội. Các bài đăng có tiêu đề 'MC Quyền Linh bị bắt' gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, từ tối 7/12, hàng loạt fanpage đăng tải thông tin "Bắt khẩn cấp Quyền Linh vì bán hàng kém chất lượng", "MC Quyền Linh chính thức bị bắt giữ"... Nhân vật bị công an còng tay trong video được khán giả nhận xét "trông giống Quyền Linh". Tuy nhiên, khi nhìn vào những chuyển động gương mặt, đây thực chất là video AI. Nhiều kênh mạng xã hội liên tục đăng tải các nội dung "Quyền Linh bị bắt" Dưới bài đăng, một số khán giả nhận ra đây là video AI, nhưng vẫn có người nhầm lẫn nhân vật trong video là NSƯT Quyền Linh. Sau khi được người thân thông báo, nam nghệ sĩ lên tiếng đính chính, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Nam nghệ sĩ cho biết anh vừa có chuyến công tác ở Hà Nội và làm việc cùng Hội Điện ảnh, hoàn toàn không có chuyện bị bắt. "Nhiều bạn bè gửi tôi thông tin trên. Khi tôi livestream, nhiều người thân và khán giả bình luận 'may quá không phải tin thật'. Nhiều nghệ sĩ gần đây bị giả mạo thông tin, hình ảnh do AI tạo ra. Tôi mong khán giả tỉnh táo chọn lọc, tránh bị nội dung sai sự thật dẫn dắt", Quyền Linh cảnh báo. Quyền Linh phủ nhận thông tin bị bắt Theo thông tin từ báo Tiền Phong, hồi tháng 4, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại. Từ đây, Quyền Linh và nhiều nghệ sĩ bị khán giả gọi tên khi từng tham gia vào quảng cáo sản phẩm, trong đó có các nhãn sữa.

Trước đó, anh từng nhiều lần đăng trên Fanpage thông báo về những trường hợp anh cắt ghép hình ảnh để quảng cáo. "Họ có thể ghép hình và cắt hình ảnh, tiếng nói của Linh đang nói từ các chương trình sức khỏe của đài truyền hình hoặc là của các sản phẩm khác, lồng ghép vào các sản phẩm của họ, nói thêm nhiều công dụng… và các trang này mọc lên như nấm, xóa trang này mọc lên nhiều trang khác" - Quyền Linh từng chia sẻ trên trang cá nhân vào tháng 4-2025. Giữa tháng 7, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhắc nhở Quyền Linh vì quảng cáo gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm. Anh không bị xử phạt vì sự việc diễn ra đã lâu, quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhat-kim-anh-mc-quyen-linh-len-tieng-tin-on-bi-bat-tren-mang-xa-hoi-748204.html