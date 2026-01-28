Vợ MC Quyền Linh hé lộ thư tay Lọ Lem gửi bố, tiết lộ chuyện phía sau gây xúc động

Đi kèm bài đăng, vợ MC Quyền Linh cũng kể một vài trích đoạn trong những bức thư. Doanh nhân Dạ Thảo hé lộ thêm, hầu như bức thư nào Lọ Lem cũng "đính kèm" một câu đố giải trí cho bố.

Mới đây, doanh nhân Dạ Thảo - vợ của MC Quyền Linh - gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về những bức thư tay mà con gái Lọ Lem viết cho bố vào giai đoạn dịch Covid-19. "Tình cờ đọc những lá thư Lọ Lem viết cho ba Linh trong những ngày giãn cách đại dịch. Lọ Lem viết rất nhiều, mẹ chỉ chia sẻ lại vài đoạn nhỏ. Thời điểm đó ba đi hỗ trợ bà con liên tục, về nhà tự cách ly để giữ an toàn. Lọ Lem tối nào cũng viết thư rồi đặt trước cửa phòng ba", Dạ Thảo kể.

Lọ Lem chia sẻ, dù mọi người đều nhắn tin bằng điện thoại, cô bé vẫn chọn viết thư tay vì cảm thấy tình cảm hơn. Con gái lớn của Quyền Linh còn nói sau này nếu đi du học, cô cũng sẽ tiếp tục viết thư như vậy: "Dù mỏi tay con vẫn cố gắng, kèm theo "1.000 trái tim" gửi tặng ba".

Trong một bức thư, Lọ Lem kể chuyện đợi bố đi làm về muộn, lo bố ở trong phòng một mình buồn nên để thư sát cửa. Cô bé viết rằng tối không ngủ sớm, chỉ nằm chờ đợi để nghe tiếng bố mở cổng về nhà vì nhớ bố.

Lọ Lem đều đặn viết thư cho MC Quyền Linh trong giai đoạn dịch Covid-19

Ở một lá thư khác, Lọ Lem viết rằng khi biết bố chuẩn bị đi Tiền Giang (cũ), cô bé dặn bố đi chậm, giữ an toàn trên cao tốc, tránh xe container và cẩn thận vì địa phương cũng có dịch. "Tới nơi ba gửi lời thăm của Lọ Lem cho bà nội, dặn bà nội nhớ giữ gìn sức khỏe. Ngày mai Lọ Lem học online lại rồi nên không gọi cho ba lúc ở Tiền Giang được, nhưng ba Linh dễ thương nhớ nghe lời dặn của Lọ Lem nhé", bức thư viết.

Trong thư, Lọ Lem mong bố Quyền Linh có "kháng thể thật cao" để chống dịch, mong bố luôn chú ý sức khỏe và báo tin ngay nếu thấy không ổn. Cô viết rằng chỉ nghĩ đến khả năng ba bị bệnh là không cầm được nước mắt, đồng thời nói rằng mẹ chuẩn bị nước uống sẵn sàng để giúp bố tăng sức đề kháng.

"Có lẽ hôm nay ba Linh về trễ, nhưng mà ba đừng làm việc quá sức và đừng tắm đêm nhé. Ba lấy cái khăn nhúng nước rồi lau cho đỡ mệt. Phải giữ gìn sức khỏe nha ba Linh yêu, để ba có thể giúp được thêm nhiều người nữa. Mai Lọ Lem mang ly sữa bắp mà Lọ Lem làm suốt một tiếng đồng hồ để cho ba uống", một bức thư viết.

Bài đăng của doanh nhân Dạ Thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. MC Quyền Linh cũng chia sẻ lại bài viết kèm chú thích: "Thương quá là thương".

Người hâm mộ bày tỏ xúc động trước tình cảm mà Lọ Lem dành cho bậc sinh thành, đồng thời khen ngợi hạnh phúc của gia đình Quyền Linh, ngưỡng mộ cách vợ chồng nam nghệ sĩ giáo dục các con.

Nhan sắc tuổi 20 của Lọ Lem khiến cộng đồng mạng xuýt xoa. Nhiều người khuyên cô thử sức ở một cuộc thi nhan sắc

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005, là con gái đầu của MC Quyền Linh. Hiện cô là sinh viên Đại học RMIT Nam Sài Gòn.

Cô cũng hoạt động trên mạng xã hội với vai trò KOL (người có sức ảnh hưởng), thu hút lượt theo dõi lớn. Mỗi lần tham gia các sự kiện giải trí, Lọ Lem đều gây sốt nhờ ngoại hình xinh đẹp nổi bật.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Lọ Lem từng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi luôn có gia đình, những người thân yêu bên cạnh ủng hộ.

Hồi cuối tháng 5/2025, con gái MC Quyền Linh có bài diễn thuyết bằng tiếng Anh gây sốt mạng xã hội. Cô cho biết sự thành công của cô không phải nhờ may mắn mà nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Người đẹp học tập tinh thần nỗ lực từ gia đình, cách cha mẹ "đi lên từ bàn tay trắng". Cô cũng luôn nắm bắt những cơ hội để theo đuổi đam mê, ý thức rõ giá trị của sự chăm chỉ, việc trau dồi kiến thức.