Theo thông tin từ gia đình, NSƯT Hải Điệp qua đời tối 26/1, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ diễn ra lúc 14h ngày 27/1. Ông được an táng tại quê nhà Hưng Yên.

Theo thông tin từ VietNamNet, NSƯT Hải Điệp - nghệ sĩ gạo cội được khán giả nhớ đến qua vai ông Mộc trong phim truyền hình Chuyện nhà Mộc qua đời vào tối 26/1, hưởng thọ 84 tuổi. Thông tin với VietNamNet, NSND Thanh Ngoan cho biết ông được viếng tại quê nhà ở Diên Hà, Hưng Yên chiều 27/1.

NSƯT Hải Điệp, tên thật Nguyễn Duy Thổ, sinh năm 1942 tại Thái Bình (cũ). Ông khởi đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi khi được nhận vào Đoàn chèo Tổng cục Chính trị, sau đó chuyển về Nhà hát Chèo Việt Nam và gắn bó đến lúc nghỉ hưu.

Với hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật dân gian, NSƯT Hải Điệp để lại dấu ấn sâu đậm qua các vở diễn kinh điển như Mối tình Điện Biên, Cuộc đời chị Tâm và Quan Âm Thị Kính. Những vai diễn chân chất, gần gũi của ông luôn chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là người dân nông thôn.

Ông từng tâm sự: "Chèo là lẽ sống của tôi" thể hiện tình yêu mãnh liệt với loại hình nghệ thuật truyền thống mà ông đã dành trọn cuộc đời để theo đuổi.

Diễn viên Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời - Ảnh 1
 Diễn viên Hải Điệp trong phim "Chuyện nhà Mộc"

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, năm 2003, NSƯT Hải Điệp bước chân vào lĩnh vực phim truyền hình qua tác phẩm Chuyện nhà Mộc do NSND Trần Lực đạo diễn. Đây là bước ngoặt quan trọng đưa tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng truyền hình. Theo lời kể, đạo diễn Trần Bảng - bố của NSND Trần Lực là người đã giới thiệu để mời NSƯT Hải Điệp vào phim.

Trong phim, NSƯT Hải Điệp thủ vai ông Mộc - người cha nông dân bán lợn, bán thóc để đưa con gái lên TPHCM ôn thi đại học. Vai diễn khắc họa chân thực cuộc sống gian khó của sĩ tử tỉnh lẻ giữa phồn hoa đô thị vừa bi vừa hài vừa hồn nhiên vừa đầy xúc cảm.

Hình ảnh "ông bố quốc dân" với tình thương vô bờ bến dành cho con cái đã trở thành biểu tượng trong lòng khán giả thời bấy giờ. Ông còn tham gia các phim như Bụi vàng và Hai Bình làm thủy điện nhưng Chuyện nhà Mộc vẫn mãi là đỉnh cao nghệ thuật, giúp ông chinh phục trái tim người xem từ sân khấu chèo đến màn ảnh nhỏ.

Sự ra đi của NSƯT Hải Điệp để lại khoảng trống lớn trong nền nghệ thuật Việt Nam. Hình ảnh người nông dân chân chất, giản dị nhưng đầy tâm huyết, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con cái mà ông từng thể hiện đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khán giả.

