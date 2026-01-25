Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại

Hậu trường 25/01/2026 14:53

Trưa 25/1, trên trang cá nhân, Nhã Phương chia sẻ hình ảnh chào đón nhóc tỳ thứ 3 ra đời.

Trưa 25/1, Nhã Phương cho biết cô vừa sinh con thứ ba. Trong bài viết, nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động trong khoảnh khắc đón con chào đời. “Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này”, cô viết.

Bên cạnh đó, Nhã Phương không quên gửi lời cảm ơn đến chồng - diễn viên Trường Giang, cùng các con và người thân. Cô cho biết chính sự đồng hành, động viên từ gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trên chặng đường vừa qua.

Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại - Ảnh 1Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại - Ảnh 2
Trường Giang cho biết không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời

Trong khi đó, Trường Giang chia sẻ tâm thư trên trang cá nhân, thể hiện sự day dứt khi không thể ở bên vợ trong thời khắc con chào đời và gửi lời xin lỗi đến Nhã Phương.

Nam diễn viên viết: “Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...!! Thôi thì thương ba! Cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước!”.

Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại - Ảnh 3Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại - Ảnh 4Nhã Phương sinh con lần 3, Trường Giang bật khóc xin lỗi qua điện thoại - Ảnh 5
Dù đã sắp xếp trước lịch trình nhưng Trường Giang vẫn không thể bên cạnh bà xã lúc "vượt cạn"

Trước đó, vào tháng 9/2025, Trường Giang cho biết Nhã Phương đang mang thai lần 3. Nam diễn viên đăng ảnh bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”. Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

