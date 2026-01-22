Ảnh cưới của Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng 'gây bão' mạng xã hội

Ngày 22/1, những tấm ảnh cưới của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội. Loạt hình được chụp ở bối cảnh đơn giản. Á hậu mặc chiếc đầm màu xanh pastel, dáng cúp ngực, đính kết cầu kỳ.

Ngày 22/1, những tấm ảnh cưới của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng được chia sẻ trên mạng xã hội. Loạt hình được chụp ở bối cảnh đơn giản. Á hậu mặc chiếc đầm màu xanh pastel, dáng cúp ngực, đính kết cầu kỳ. Trên trang cá nhân đang để ở trạng thái riêng tư, vợ chồng cô thay ảnh đại diện thành những tấm hình cưới. Theo nguồn tin thân cận, cả 2 dự kiến tổ chức lễ cưới vào 22-23/1 ở Nha Trang. Những ngày qua, thông tin liên quan đến lễ cưới hào môn giữa nàng hậu và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng thu hút sự chú ý.

Ảnh cưới của Phương Nhi Không gian diễn ra hôn lễ là một khu resort cao cấp hàng đầu, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn gia đình chú rể. Việc lựa chọn tổ chức đám cưới ngay trong hệ sinh thái của tập đoàn được cho là nhằm đảm bảo tối đa sự riêng tư và kín đáo cho ngày trọng đại của cặp đôi. Cặp đôi cũng đưa ra quy định về trang phục dành cho khách mời với gam màu tươi sáng, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam… Trong đó, nam và nữ có quy chuẩn riêng, đồng thời mỗi buổi tiệc sẽ được thiết kế theo một bảng màu khác nhau. Hiện tại, danh sách khách mời vẫn chưa được tiết lộ.

Cặp đôi thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách mới lạ Trước đó, sáng 15/1/2025, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại nhà riêng của nàng hậu ở Thanh Hóa. Sự kiện được thắt chặt an ninh, chỉ có sự tham dự của người thân trong gia đình. Từ khi ăn hỏi đến nay, người đẹp hạn chế xuất hiện trước công chúng, khóa phần lớn tài khoản mạng xã hội. Ngay thời điểm lễ ăn hỏi diễn ra, 2 tài khoản Instagram (581.000 người theo dõi) và TikTok (1,4 triệu người theo dõi) mang tên Nguyễn Phương Nhi không còn hiển thị. Suốt thời gian dài, người đẹp không còn tham gia các sự kiện giải trí. Thời gian qua, cô chủ yếu tham gia một số sự kiện cùng gia đình chồng. Hồi tháng 8/2025, vợ chồng cô tham dự một chương trình tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Tháng 11/2025, nàng hậu cùng doanh nhân Minh Hoàng gây chú ý khi cùng đi xem concert G-Dragon ở Hưng Yên. Ngoài ra, những hình ảnh người đẹp đi du lịch được một số tài khoản mạng ghi lại và đăng tải trên MXH.

Diễn viên Hồng Đăng sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh? Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi lập kênh cá nhân, chuyên về bán bất động sản và hàng hiệu. Kênh của anh đã thu hút trên 3.600 lượt follow chỉ sau thời gian ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-cuoi-cua-phuong-nhi-va-thieu-gia-pham-nhat-minh-hoang-gay-bao-mang-xa-hoi-751422.html