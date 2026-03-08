Bạn trai của Hòa Minzy bị lợi dụng trên mạng sau khi công khai chuyện tình cảm

Ngay sau khi Hòa Minzy đăng tải clip và công khai bạn trai quân nhân tên Thăng Văn Cương, người thân cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cô có tình yêu mới.

Sau khi ca sĩ Hòa Minzy công khai chuyện kết hôn với Đại úy Thăng Văn Cương, thông tin về cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cũng từ đó, đời tư bạn trai nữ ca sĩ cũng nhận được sự quan tâm lớn, khiến nhiều nội dung liên quan liên tục được tìm kiếm và chia sẻ.

Đáng chú ý, một số tài khoản mạng xã hội được cho là đã lợi dụng sức hút của câu chuyện để thu hút tương tác, thâm chí phục vụ mục đích thương mại. Cụ thể, trên TikTok xuất hiện nhiều tài khoản sử dụng tên Thăng Văn Cương, phần lớn không phải trang chính thức.

Bạn trai đại úy của Hòa Minzy bị lợi dụng trên mạng

Những tài khoản này cũng đăng tải lại hình ảnh của cặp đôi, bao gồm cả các khoảnh khắc đời thường từng được chia sẻ trước đó. Phần nội dung đi kèm các bài đăng thường gắn đường link mua sắm hoặc quảng bá sản phẩm.

Theo thông tin, tài khoản TikTok chính thức của Đại úy Thăng Văn Cương có hơn 20.000 người theo dõi, đăng tải ba video, trong đó hai nội dung liên quan đến nữ ca sĩ. Ngoài ra, tài khoản còn được chính Hòa Minzy theo dõi.

Tối 6/3, ca sĩ Hòa Minzy bất ngờ đăng tải video nắm tay một người đàn ông mặc quân phục, đồng thời xác nhận mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, đạt hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.

Hình ảnh gây chú ý của Hòa Minzy và bạn trai

Thông tin này gây chú ý bởi trước đó Hòa Minzy gần như giữ kín chuyện tình cảm. Việc nữ ca sĩ bất ngờ công khai bạn trai quân nhân, kèm chia sẻ về việc hai gia đình đã gặp gỡ và chứng kiến mối quan hệ, khiến nhiều khán giả bất ngờ và quan tâm.

Sau khi bài đăng xuất hiện, câu chuyện tình của Hòa Minzy nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ, khán giả để lại lời chúc phúc, trong khi thông tin về bạn trai nữ ca sĩ cũng trở thành chủ đề được tìm kiếm và bàn luận rộng rãi.

Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới Tối 7/3, trên trang cá nhân có 2,5 triệu người theo dõi, Hòa Minzy đăng đoạn video cô quay lén cuộc hội thoại với bé Bo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-trai-cua-hoa-minzy-bi-loi-dung-tren-mang-sau-khi-cong-khai-chuyen-tinh-cam-754806.html