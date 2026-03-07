Theo lời kể của Sỹ Toàn, tai nạn xảy ra trong quá trình ghi hình một cảnh quay quy mô lớn. Nam diễn viên bất ngờ cảm thấy choáng váng, sau đó tụt huyết áp nghiêm trọng. “Lúc đó bác sĩ của đoàn phải lập tức cấp cứu tại chỗ. Sau khi ổn định, bác sĩ nói tôi rất may mắn vì huyết áp xuống tới 40 mà vẫn có thể hồi phục nhanh như vậy”, Sỹ Toàn nhớ lại.

Trong đoạn video hậu trường dài hơn 5 phút, ê-kíp phim Tài lần đầu chia sẻ sự cố và khó khăn khi thực hiện các phân đoạn hành động. Đây là yếu tố đang nhận được nhiều lời khen của khán giả sau những suất chiếu đầu tiên.

May mắn là sau khi được chăm sóc y tế, Sỹ Toàn hồi phục và tiếp tục tham gia các cảnh quay còn lại.

Đạo diễn Mai Tài Phến thừa nhận sự việc khiến anh bàng hoàng. Thời điểm đó đoàn phim đang quay cảnh toàn với rất nhiều hạng mục cần xử lý nên anh không kịp nhận ra tình trạng của diễn viên.“Lúc đó tôi không để ý nên mới để mọi chuyện xảy ra với anh Toàn như vậy”, nam đạo diễn chia sẻ.

Sự cố khiến Sỹ Toàn phải cấp cứu tại hiện trường

Theo đoàn phim, Tài là dự án đặt nặng yếu tố hành động với nhiều bối cảnh phức tạp như đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông và đặc biệt là khu vực cảng với nhiều thiết bị cơ khí cỡ lớn. Điều này khiến quá trình ghi hình trở nên căng thẳng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận đây là phần khiến cô lo lắng nhất trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Để chuẩn bị cho các cảnh đánh đấm, dàn diễn viên đã phải tập luyện trong nhiều tháng. Trần Kim Hải cho biết cả đoàn tập võ, luyện thể lực và làm quen với đạo cụ trước khi bước vào ghi hình.

Sỹ Toàn cũng khẳng định các cảnh hành động đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. “Không chỉ diễn viên mà toàn bộ ê kíp đều phải tập trung 100%. Khi xem lại trên màn hình monitor, chúng tôi tin rằng những cảnh đó thực sự mãn nhãn”, anh nói.

Đạo diễn Mai Tài Phến đặc biệt chú trọng tính chân thực trong các cảnh đối đầu. Vì vậy nhiều phân đoạn va chạm thể chất được thử nghiệm nhiều lần trước khi bấm máy.

Diễn viên hài Vinh Râu thậm chí còn đề nghị đạo diễn cứ quay đến khi anh không thể đánh tiếp mới dừng. “Tôi muốn mọi thứ thật nhất có thể”, anh nói.

Cảnh hành động của NSƯT Hạnh Thúy trong phim Tài

Không chỉ các diễn viên nam tham gia cảnh đánh đấm, tuyến nhân vật nữ trong phim cũng trải qua nhiều thử thách. Nghệ sĩ Hạnh Thúy - người đảm nhận vai bà Phúc - phải thực hiện hàng loạt cảnh quay nguy hiểm như ngâm mình dưới miệng cống xả nước ra sông, bị treo trên xe cẩu hàng hoặc bị nhốt trong container.

Nữ nghệ sĩ cho biết trước mỗi cảnh quay, ê-kíp đều hỏi kỹ cô có sợ không gian kín, độ cao hay bóng tối hay không. “Anh em cascadeur thử trước rất kỹ. Khi thấy an toàn thì tôi mới thực hiện. Ban đầu tôi hơi sợ đau nhưng sau đó mọi thứ diễn ra khá ổn”, Hạnh Thúy kể.

Ngoài tai nạn của Sỹ Toàn, đoàn phim còn đối mặt nhiều tình huống căng thẳng khác trong quá trình ghi hình tại cảng.

Một lần, khi Trần Kim Hải bước vào cabin điều khiển máy móc, một sợi dây xích lớn bất ngờ rơi xuống tạo tiếng nổ lớn khiến cả đoàn giật mình. May mắn không ai bị thương.

Ở một cảnh khác, chiếc ô tô dùng để kéo container bất ngờ bị tách phần đầu khung khỏi thân xe ngay sau khi móc nối thiết bị. Sự cố khiến kế hoạch quay đêm gần như bị gián đoạn hoàn toàn.