Danh tính nam diễn viên nổi tiếng 'suýt chết' khi đóng phim điện ảnh của Mỹ Tâm

Hậu trường 07/03/2026 11:39

Trong đoạn video hậu trường dài hơn 5 phút, ê-kíp phim Tài lần đầu chia sẻ sự cố và khó khăn khi thực hiện các phân đoạn hành động. Đây là yếu tố đang nhận được nhiều lời khen của khán giả sau những suất chiếu đầu tiên.

Trong đoạn video hậu trường dài hơn 5 phút, ê-kíp phim Tài lần đầu chia sẻ sự cố và khó khăn khi thực hiện các phân đoạn hành động. Đây là yếu tố đang nhận được nhiều lời khen của khán giả sau những suất chiếu đầu tiên.

Theo lời kể của Sỹ Toàn, tai nạn xảy ra trong quá trình ghi hình một cảnh quay quy mô lớn. Nam diễn viên bất ngờ cảm thấy choáng váng, sau đó tụt huyết áp nghiêm trọng. “Lúc đó bác sĩ của đoàn phải lập tức cấp cứu tại chỗ. Sau khi ổn định, bác sĩ nói tôi rất may mắn vì huyết áp xuống tới 40 mà vẫn có thể hồi phục nhanh như vậy”, Sỹ Toàn nhớ lại.

Đạo diễn Mai Tài Phến thừa nhận sự việc khiến anh bàng hoàng. Thời điểm đó đoàn phim đang quay cảnh toàn với rất nhiều hạng mục cần xử lý nên anh không kịp nhận ra tình trạng của diễn viên.“Lúc đó tôi không để ý nên mới để mọi chuyện xảy ra với anh Toàn như vậy”, nam đạo diễn chia sẻ.

May mắn là sau khi được chăm sóc y tế, Sỹ Toàn hồi phục và tiếp tục tham gia các cảnh quay còn lại.

Danh tính nam diễn viên nổi tiếng 'suýt chết' khi đóng phim điện ảnh của Mỹ Tâm - Ảnh 1
Sự cố khiến Sỹ Toàn phải cấp cứu tại hiện trường

Theo đoàn phim, Tài là dự án đặt nặng yếu tố hành động với nhiều bối cảnh phức tạp như đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông và đặc biệt là khu vực cảng với nhiều thiết bị cơ khí cỡ lớn. Điều này khiến quá trình ghi hình trở nên căng thẳng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm thừa nhận đây là phần khiến cô lo lắng nhất trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Để chuẩn bị cho các cảnh đánh đấm, dàn diễn viên đã phải tập luyện trong nhiều tháng. Trần Kim Hải cho biết cả đoàn tập võ, luyện thể lực và làm quen với đạo cụ trước khi bước vào ghi hình.

Sỹ Toàn cũng khẳng định các cảnh hành động đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. “Không chỉ diễn viên mà toàn bộ ê kíp đều phải tập trung 100%. Khi xem lại trên màn hình monitor, chúng tôi tin rằng những cảnh đó thực sự mãn nhãn”, anh nói.

Đạo diễn Mai Tài Phến đặc biệt chú trọng tính chân thực trong các cảnh đối đầu. Vì vậy nhiều phân đoạn va chạm thể chất được thử nghiệm nhiều lần trước khi bấm máy.

Diễn viên hài Vinh Râu thậm chí còn đề nghị đạo diễn cứ quay đến khi anh không thể đánh tiếp mới dừng. “Tôi muốn mọi thứ thật nhất có thể”, anh nói.

Danh tính nam diễn viên nổi tiếng 'suýt chết' khi đóng phim điện ảnh của Mỹ Tâm - Ảnh 2
Cảnh hành động của NSƯT Hạnh Thúy trong phim Tài

Không chỉ các diễn viên nam tham gia cảnh đánh đấm, tuyến nhân vật nữ trong phim cũng trải qua nhiều thử thách. Nghệ sĩ Hạnh Thúy - người đảm nhận vai bà Phúc - phải thực hiện hàng loạt cảnh quay nguy hiểm như ngâm mình dưới miệng cống xả nước ra sông, bị treo trên xe cẩu hàng hoặc bị nhốt trong container.

Nữ nghệ sĩ cho biết trước mỗi cảnh quay, ê-kíp đều hỏi kỹ cô có sợ không gian kín, độ cao hay bóng tối hay không. “Anh em cascadeur thử trước rất kỹ. Khi thấy an toàn thì tôi mới thực hiện. Ban đầu tôi hơi sợ đau nhưng sau đó mọi thứ diễn ra khá ổn”, Hạnh Thúy kể.

Ngoài tai nạn của Sỹ Toàn, đoàn phim còn đối mặt nhiều tình huống căng thẳng khác trong quá trình ghi hình tại cảng.

Một lần, khi Trần Kim Hải bước vào cabin điều khiển máy móc, một sợi dây xích lớn bất ngờ rơi xuống tạo tiếng nổ lớn khiến cả đoàn giật mình. May mắn không ai bị thương.

Ở một cảnh khác, chiếc ô tô dùng để kéo container bất ngờ bị tách phần đầu khung khỏi thân xe ngay sau khi móc nối thiết bị. Sự cố khiến kế hoạch quay đêm gần như bị gián đoạn hoàn toàn.

Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý

Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý

Hòa Minzy công khai nắm tay một người đàn ông trong video mới đăng. Người này được cho là bạn trai mới của nữ ca sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Sỹ Toàn mỹ Tâm sao Việt

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?