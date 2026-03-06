Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Sau nhiều năm sống kín tiếng, gần như rút lui khỏi ánh hào quang rực rỡ của giới giải trí, NSƯT Hoài Linh đã thực hiện một cuộc 'lội ngược dòng' ngoạn mục. Không cần những phát ngôn ồn ào hay sự phủ sóng dày đặc, nam danh hài đã dùng chính thực lực nghệ thuật để khẳng định lại vị thế của mình trong lòng công chúng.

Hoài Linh trong giai đoạn 2024 - 2026 không đến từ những hợp đồng quảng cáo béo bở hay vai trò giám khảo quyền lực, mà đến từ những con số biết nói tại rạp phim. Dự án điện ảnh Làm giàu với ma (2024) đánh dấu sự trở lại chính thức của anh đã tạo nên một cơn địa chấn khi thu về hơn 128 tỷ đồng. Tiếp nối thành công đó, phần 2 mang tên Cuộc chiến hột xoàn ra mắt năm 2025 cũng nhanh chóng cán mốc 101 tỷ đồng. Tổng cộng, con số 229 tỷ đồng doanh thu từ hai dự án này không chỉ là thành công về mặt tài chính cho các nhà sản xuất, mà còn là "tấm giấy thông hành" giúp Hoài Linh bước qua bóng tối của quá khứ.

Trong các dự án điện ảnh gần đây, anh không còn giả gái hay diễn những mẩu hài hình thể. Thay vào đó là hình ảnh những người cha lam lũ, những người đàn ông mang nặng nỗi lòng với con cái và gia đình Gần đây, sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất nội dung, Quách Beem chính thức lấn sân sang điện ảnh với dự án đầu tay mang tên “Đường về”. Theo ban tổ chức, ngay sau khi thông báo tuyển chọn diễn viên được công bố, dự án đã nhận gần 1.000 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 ứng viên được mời tham gia casting trực tiếp.

Các thí sinh phải trải qua nhiều vòng thử vai, thể hiện cảm xúc và diễn đi diễn lại các phân đoạn để hội đồng đánh giá khả năng diễn xuất cũng như chiều sâu tâm lý nhân vật. Điểm đặc biệt của buổi casting là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Quách Ngọc Tuyên, Nam Em – Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Anh Tú Wilson, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng… Buổi casting phim điện ảnh “Đường về” của Quách Beem quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Các nghệ sĩ đều tham gia thử vai theo quy trình chung, thể hiện phần diễn xuất và trao đổi trực tiếp với hội đồng giám khảo. Trong số đó, sự hiện diện của NSƯT Hoài Linh và Quyền Linh nhận được nhiều sự chú ý từ giới làm nghề. Cùng với D.O.P K’Linh, bộ ba nghệ sĩ cùng tên Linh đã tạo nên cuộc hội ngộ thú vị tại buổi casting. Theo ê-kíp, NSƯT Hoài Linh và Quyền Linh đã dành trọn ba ngày để tham gia quá trình tuyển chọn diễn viên. Mỗi ngày, hai nghệ sĩ làm việc liên tục khoảng 12 tiếng để theo dõi phần thể hiện của các thí sinh, đưa ra nhận xét và góp ý về cách xây dựng nhân vật. Không chỉ đánh giá tổng thể, hai nghệ sĩ còn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong biểu cảm và diễn xuất tâm lý. Nhiều thí sinh được yêu cầu diễn lại nhiều lần để hoàn thiện cảm xúc cho phân đoạn thử vai.

